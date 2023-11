Colombiano pagó deuda con la que se fue a Australia en tiempo récord: conozca su historia

Migrante colombiano en Australia salda deuda en dos meses con gestión financiera efectiva - crédito @harolpolo105/TikTok

Australia se ha convertido en un destino atractivo para los jóvenes colombianos que buscan expandir sus horizontes académicos y laborales. Este interés se ve impulsado por las políticas de inmigración australianas, las cuales permiten a los estudiantes internacionales trabajar hasta 24 horas a la semana durante el periodo de clases y tiempo completo durante los recesos.

Según el Departamento de Educación, Habilidades y Empleo de Australia, la nación oceánica alberga a miles de estudiantes cafeteros, situando a Colombia entre los principales países de origen de los estudiantes internacionales en Australia.

La calidad de vida, junto con la oportunidad de vivir en un país con un índice de desarrollo humano elevado, son aspectos que le añaden un atractivo como destino educativo y laboral. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), este se destaca por su alto nivel de bienestar en comparación con otros países miembros.

Las limitaciones económicas son, en un primer momento, la piedra en el camino para un joven que quiera abrirse camino en un país como Australia, pues, según estimaciones actuales, un estudiante internacional podría necesitar entre 1,400 y 2,500 AUD al mes para cubrir sus gastos básicos, sumándole a ello el costo del visado de estudiante, pasajes aéreos y seguros, que incrementan la inversión inicial.

En pesos, teniendo la opción que dan algunas escuelas de pagar la mitad del curso de seis meses desde el país de origen, una persona necesitaría entre 25 y 30.000.0000, incluyendo tiquetes, escuela por tres meses, seguro médico, trámites de visa, traducciones y papelería, más lo de sobrevivir por uno o dos meses.

Teniendo en cuenta estos datos, un colombiano que vive en Australia habló de su experiencia en el país oceánico y de cómo logró pagar en tan solo dos meses el préstamo que sacó para irse.

Se trata de Harold Polo, que cuestionando a otros connacionales que generan contenido para redes como TikTok y quienes dicen que no recomiendan irse endeudados, relató que su estancia en Australia ha estado llena de bendiciones porque llegó con deuda y muy rápido la saldó.

“Yo les quería compartir en cuánto tiempo recuperé yo la plata de mi viaje, lo que me gasté para venir, pero, haciéndole la salvedad de que yo tuve mucha suerte. Yo no voy a estar hablando mierda de que eso fue de porque yo, que porque esto y aquello; eso fue Dios, yo no sé, eso fue Dios. A mí las vainas se me presentaron y qué puedo hacer, las agarré, pues lo siento”

Explicó que cuenta las cosas de esa forma porque hay otros colombianos que les encanta decir que en Australia el dinero no existe, que allá la plata es de embuste y que todo el mundo va a pasarla mal.

“Yo la verdad no la pasé mal, yo la verdad recuperé mi plata para venir a Australia (23.000.000 de pesos) en dos meses. O sea, al segundo mes aquí yo ya había recuperado la plata que me gasté para venir”

Siendo sincero con sus seguidores, aclaró que eso no le pasa casi a nadie y recomendó a quienes piensan migrar, planificar muy bien el viaje.

“En mi caso yo tuve mucha suerte, porque yo contaba con el apoyo de un familiar que me estaba esperando, y literal, desde que yo me bajé del avión, ese marica me llevó a trabajar. Entonces yo me fui a trabajar, el primer mes de renta ni siquiera lo pagué. Ya después, al segundo mes sí me fui solo”.

Sobres sus primeros trabajos especificó que fueron en limpieza y en un restaurante, y que en ese primer mes se hizo 3.000 dólares australianos, de los cuales le quedaron 1.000, aproximadamente, libres.

“En el segundo mes, entré a trabajar en la empresa en la que trabajo, y en esa empresa pagan bien y yo me empecé a ganar 1.500 AUD a la semana, pero a mí me pasó adicional a eso algo más espectacular todavía, yo trabajo en una band, hago mudanzas y trabajo en Melbourne, que es una ciudad grande, y resulta que, para diciembre del año 2022, hace un año, yo no sé, pero me daba la impresión de que nadie hacía mudanzas”

Agregó a su relato, que después de su turno normal de trabajo eran muchos los clientes que lo esperaban, a tal punto que según el desprendible del banco, para ese mes se hizo un poco más de 9.000 AUD.

“Al final del mes, en diciembre, yo me hice ese mes, como 9.700 AUD, y, ya, así me recuperé la plata que me gasté para venir. Eso fue suerte, eso fue Dios. Ya no hago tantas mudanzas a ese ritmo”, concluyó.