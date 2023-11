Shakira abandonó España rumbo a Miami tras su juicio en Barcelona, pero sin sus hijos: dónde están Milan y Sasha

La cantante colombiana abandonó Barcelona sin sus hijos - crédito El gordo y la flaca/ Captura de pantalla

La cantante colombiana Shakira se presentó ante la Fiscalía española y acordó el pago de una millonaria suma de dinero para evitar una condena de prisión.

La artista de Barranquilla admitió ante la Audiencia de Barcelona haber defraudado 14.5 millones de euros a Hacienda durante los años 2012 y 2014. Gracias a este acuerdo, Shakira logró eludir la solicitud de la Fiscalía de España, que pedía una pena de ocho años y dos meses de cárcel para ella.

Después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la colombiana fue vista la mañana del miércoles 22 de noviembre saliendo de Barcelona con destino a Miami, ciudad en la que reside desde hace varios meses hasta la actualidad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la prensa mundial que esperaba con ansias encontrarla, fue que la artista de Barranquilla se desplazó sin ocultar una amplia sonrisa y una actitud mucho más tranquila. A esto se suma que iba sin la compañía de sus hijos pequeños, Sasha y Milan.

Tras su comparecencia en la Audiencia de Barcelona, no existía motivo alguno para que la colombiana permaneciera en España, por lo que decidió regresar a Miami. A las 9 de la mañana, hora local, Shakira dejó su residencia en Espulgues de Llobregat, Barcelona, la misma casa que compartió con Gerard Piqué, y se dirigió al aeropuerto acompañada de su equipo de seguridad privado. La prensa internacional siguió de cerca a la artista barranquillera, quien mostró una postura mucho más tranquila y relajada.

La colombiana abandonó Barcelona y viaja rumbo a Miami - crédito Europa Press

La ausencia de Sasha y Milan, sus dos hijos, llamaron la atención de la prensa; sin embargo, según se pudo conocer, los pequeños pasarán tiempo con su padre, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Luego de unos días, los pequeños viajarán de Barcelona a Miami con su madre.

Durante estos días, la artista colombiana, recientemente galardonada con tres premios Grammy Latino, contó con la constante compañía de su hermano, Tonino Mebarak, quien no se apartó de su lado ni por un segundo. Shakira abordó el mismo vehículo negro de vidrios polarizados que la llevó a la Audiencia de Barcelona y se dirigió al aeropuerto de El Prat.

Durante su estancia en el viejo continente, Shakira ha optado por no hacer declaraciones a la prensa, que, a pesar de su insistencia, no ha logrado obtener ni una sola palabra de la cantante barranquillera. No obstante, lo que llamó la atención fue la actitud con la que abandonó España, ya que en casi todo momento se le pudo ver con una sonrisa en su rostro.

Shakira concilió con la hacienda española - crédito @shakira/Instagram

A su llegada al aeropuerto, Shakira fue abordada por algunos medios de comunicación que la esperaban. La colombiana se mantuvo silencio en todo momento, y las pocas palabras que se expresaron provinieron principalmente de su hermano. Sin embargo, una de las preguntas formuladas por una periodista presente en el lugar logró arrancarle una sonrisa a la cantante colombiana.

“El abogado ha dicho que si te hubieras casado con Sergio Ramos hubieras pagado menos. ¿Es Ramos tu prototipo?”, cuestionó con un tono de burla la comunicadora a la cantante barranquillera que solo sonrío y siguió con su camino.

Shakira regresará a Miami, donde seguirá trabajando en su música. Dado el enorme éxito de sus recientes proyectos musicales y el vertiginoso ascenso que ha tomado su carrera musical en los últimos meses, la colombiana se consolidó como una de las grandes artistas del momento y por esta razón existe una enorme expectativa en torno a lo que podría ser un posible nuevo álbum y una gira mundial, algo que la barranquillera espera poder llevar a cabo próximamente.