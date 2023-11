Giro inesperado en el caso contra Daniel Sancho: otra persona habría estado involucrada en la muerte de Edwin Arrieta

Daniel Sancho, escoltado por agentes de la policía tailandesa a su llegada a la comisaría de Koh Phangan - crédito EFE.

El proceso judicial en contra de Daniel Sancho en Tailandia por la muerte y desmembramiento del cuerpo del médico colombiano Edwin Arrieta ha dado varios giros en los últimos días que generan incertidumbre en torno a su futuro.

Primero, en audiencia el 13 de noviembre en la isla de Samui, se declaró no culpable de los cargos de asesinato premeditado y destrucción de documentación ajena, a pesar de que previamente había confesado haber asesinado a Arrieta proporcionando detalles de cómo lo hizo. Solo aceptó el delito de ocultación de cuerpo.

Ahora, faltando solo seis días para la próxima comparecencia, en donde podrá entregar una nueva versión, ha salido a la luz un nuevo testimonio que podría cambiar por completo su suerte.

Durante una entrevista para el programa español Vamos a ver, de Telecinco, el coronel de la comisaría de Koh Phangan, Panya Niratimanon, sugirió que el hijo del actor Rodolfo Sancho no llegó solo a Tailandia, sino acompañado de otra persona que no era Edwin Arrieta. Además, dijo que no llegó proveniente de España, sino de otro país.

“Daniel no llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país, pero no puedo contar mucho más. Otro país que no es España y posiblemente acompañado de otra persona. Lo veremos en el juicio”, afirmó el oficial.

Si bien el coronel no entregó más detalles para no entorpecer la investigación, su versión le da fuerza a una posible premeditación del crimen y respalda la postura de Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Sancho, que sostiene que el ciudadano español no actuó solo, pues requirió de ayuda para desmembrar y deshacerse del cuerpo de Arrieta.

“Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo, dicen que puede ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto”, dijo Balfagón. “Parece que hay acuerdo con otra persona, poco organizada, para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa”, agregó.

Imagen del 7 de agosto de 2023. Daniel Sancho deberá comparecer nuevamente el próximo 27 de noviembre - crédito EFE.

Al conocer esta noticia, Marcos García-Montes, el mediático abogado que representa a Daniel Sancho en España, anunció que presentará un escrito de defensa basado en la legislación tailandesa para argumentar que al detenido se le violaron sus derechos en cuanto al intérprete del idioma y la reconstrucción de los hechos. Así mismo, manifestó que tratará de acreditar que la muerte del colombiano se trató de un accidente.

Marcos García-Montes, abogado de Daniel Sancho en España - crédito Archivo Infobae

Daniel Sancho fue detenido el 5 de agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan por el asesinato de Edwin Arrieta. Posteriormente, el 7 de agosto, fue trasladado a la prisión de la isla de Koh Samui, en donde ha permanecido desde entonces mientras se resuelve su situación judicial, que podría terminar incluso en una pena capital.

Inicialmente, confesó haber asesinado al cirujano, aunque afirmando que fue de forma accidental. Sin embargo, al momento de la imputación no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía de Tailandia y ahora tendrá la oportunidad de entregar una nueva versión de los hechos en la próxima audiencia, que se llevará a cabo el 27 de noviembre.

Frente a la decisión de Sancho, Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta en España, aseguró que ya se está preparando para enfrentar al español en los tribunales. “Él simplemente se ha reconocido culpable de uno de los cargos. Habrá que esperar el juicio oral para las penas que le puedan imponer. (...) Estamos ultimando detalles para hacer acusación con la Fiscalía”, añadió.

Por su parte, Metapon Suwancharern, abogado de la familia en Tailandia, manifestó que hará todo lo posible para que a Sancho lo condenen a muerte en ese país. “Mi deber es asegurarme de que se haga justicia al máximo en este caso”, le dijo a Europa Press.