Ministro de Hacienda afirmó que, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar artículo de la Reforma Tributaria, el Presupuesto de la Nación en 2024 sufrirá recortes

El ministro de Hacienda afirmó que, tras la decisión de la Corte Constitucional, el Presupuesto General de la Nación para 2024 sufrirá recortes - crédito Ministerio de Hacienda

El jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que habrá varios recortes en el Presupuesto General de la Nación para 2024 luego de la decisión que tomó la Corte Constitucional, la cual declaró inconstitucional un artículo de la Reforma Tributaria de 2022 acerca de las regalías mineras.

La eliminación de este artículo impactará directamente las finanzas públicas, ya que según el funcionario habrá una desfinanciación cercana a los 3 billones de pesos, es decir, unos 750 millones de dólares aproximadamente, haciendo necesarias las reducciones presupuestarias.

El ministro Bonilla, resaltó que esta medida de la alta Corte tendrá un impacto directo en los ingresos que se tenían previstos y como consecuencia, “tendremos que establecer un recorte en el presupuesto”.

La Reforma Tributaria, aprobada a finales de 2022, había establecido mecanismos para aumentar los ingresos del estado, pero ahora el Gobierno se ve en la necesidad de buscar alternativas, como cambiar la modalidad de pago de las regalías de dinero a especies, para mitigar el impacto fiscal que esto representa.

“Identificar si podemos trasladar todo el pago de regalías a que sean en especie”, explicó Bonilla, con la intención de preservar los ingresos proyectados sin afectar la contabilidad de las empresas que explotan recursos minerales energéticos.

Esta estrategia se considera necesaria dado que el debate en la Corte se centró en el pago de regalías en efectivo y su tratamiento contable. Por tal razón, el Gobierno nacional busca, mediante esta maniobra, mantener la financiación de sus proyectos y actividades sin contravenir la decisión de la máxima instancia judicial.

“La discusión en la Corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero, porque estas entraban en la contabilidad de quienes explotan el recurso mineral energético” , puntualizó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Estas declaraciones las dio este viernes 17 de noviembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a propósito de la decisión tomada por la Corte Constitucional de tumbar el artículo de la Reforma Tributaria, con la que se propuso la deducibilidad de regalías a compañías petroleras.

Por artículo que la Corte Constitucional tumbó acerca de las regalías a compañías petroleras - crédito Fredy Builes/Reuters

De acuerdo con el funcionario, con esta decisión se debe tener un recorte del presupuesto general de la nación para el 2024.”Como esto nos desfinancia el presupuesto del 2024 y nos desfinancia en aproximadamente tres billones de pesos más la retención en la fuente que se ha hecho en el 2023, tendremos que establecer un recorte en el presupuesto”, manifestó el ministro de Hacienda.

Del mismo modo, el jefe de la cartera de Hacienda afirmó que este artículo de la Reforma Tributaria se propuso partiendo de la premisa de que el Estado es el dueño del subsuelo en el que se lleva a cabo la extracción que hacen estas compañías petroleras.

”El recurso mineral energético es del subsuelo colombiano, el propietario del subsuelo es el Estado. El Estado lo que hace es entregarle a un particular la posibilidad de explotarlo, el particular le paga al Estado con las regalías, por lo tanto no forma parte de su costo de producción” , añadió.

Sobre la decisión tomada por la Corte Constitucional de tumbar el artículo de la Reforma Tributaria

Este jueves 16 de noviembre la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo referente a la no deducibilidad de las regalías en la reforma tributaria aprobada en este gobierno. Este fallo afecta una de las principales medidas fiscales con las que el Gobierno del presidente Petro esperaba recaudar más de 5 billones de pesos (1.28 billones de USD aproximadamente), lo que equivale a un cuarto de los 20 billones de pesos (5.12 billones de USD) proyectados en total por la reforma.

El impacto fiscal calculado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sugirió que los ingresos tributarios para la nación podrían verse reducidos en unos 3.8 billones de pesos (0.97 billones de USD).

Corte Constitucional tumbó artículo acerca de regalías a compañías petroleras - Luisa González/Reuters

En términos anuales, el golpe sería de 3.3 billones de pesos es decir, unos 0.85 billones de USD para el año 2023 y 2.79 billones de pesos (0.71 billones de USD) para el 2024, de acuerdo con las estimaciones gubernamentales. No obstante, se señala que es necesario estudiar en profundidad la decisión de la Corte para determinar el alcance completo de sus efectos.

Por su parte, la defensa del Ministerio de Hacienda, encabezada por el ministro Ricardo Bonilla, argumentó que el Estado tiene la propiedad indiscutible del subsuelo y también de los recursos naturales no renovables, y que las regalías constituyen “una contraprestación económica, de rango constitucional, a cargo de quienes toman un recurso natural no renovable”.

Sin embargo, la Contraloría se mostró en desacuerdo con el parágrafo 1 del artículo 19 durante las discusiones, alegando que compromete la capacidad contributiva al incrementar la base imponible sin corresponder a un incremento patrimonial de las empresas que abonan el tributo.