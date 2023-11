La colombiana Linda Caicedo es la mejor del mundo: fue destacada como la Golden Girl 2023 por importante medio europeo

Linda Caicedo, la nueva dueña del Golden Girl, en su versión 2023 - crédito Jesús Áviles/Infobae

Con solo 18 años, la futbolista colombiana Linda Caicedo, celebra ser la nueva recipiente del Golden Girl, un altamente reconocido premio deportivo que la ha elegido como la mejor jugadora sub-21 del planeta por su desempeño como atacante en la Selección Colombia y, más aún, su descrestante participación en el Real Madrid, club en el que como titular ha destacado desde su llegada en febrero de 2023.

Desde inicios del mes de octubre, Tuttosport había expuesto a las diez finalistas como mejores jugadoras menores de 21 años, entre las que se encontraba la caleña, quien habría demostrado ser una de las más fuertes posibilidades, en vista de su desempeño en el terreno de juego en competencias como la Champions League, y sus recordadas participaciones con la selección nacional en el mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Dentro de sus contrincantes, se econtraban varías jugadoras de la Liga F como Salma Paralluelo, y Vicky López, quien además fue ganadora del Balón de Oro en el Mundial Sub-17. Sin embargo, la pateadora del conjunto madridista se habría convertido en una ficha clave para el entrenador español, Alberto Toril.

Linda Caicedo, ganadora del Golden Girl, un premio que la destaca como la mejor jugadora sub-21 del mundo - crédito @GoldenBoyAwards

“LINDA CAICEDO es una Golden Girl! La mejor absoluta! (sic)” es el mensaje con el que los Golden Boy Awards anuncian la victoria de la jugadora vallecaucana en la versión femenina de los premios italianos, quien se ha convertido en uno de los orgullos más destacados del país en el fútbol femenino internacional, cuya premiación se hará oficial el 4 de diciembre.

No es la única nominación para Caicedo

Aún así, el Golden Girl Award no es el único reconocimiento que recibiría la estrella del fútbol. Otras distinciones como The Best de la FIFA la han incluido en sus jugadoras nominadas. Incluso, en septiembre se conoció que Caicedo integraba las listas de las pateadoras que serían opcionadas para recibir el Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, quien ocupó el noveno lugar entre las mejores deportistas del balón pie.

Durante la premiación, en el Teatro del Chatelet en París, la caleña expresó la emotividad que sentía por estar rodeada de grandes figuras del deporte internacional. Allí manifestó que era un deseo de su infancia, y expresamente indicó que “desde niña lo soñé”.

“Una experiencia inolvidable (...) y a la final ver a tantos jugadores por televisión y tenerlos tan cerca será una emoción que no tiene explicación”, manifestó a los medios.

La caleña se habría convertido en una de las favoritas del club español - crédito @madridfeminfo

Además, afirmó que sí percibe que la fase que atraviesa es para disfrutarla, si bien, también es muy determinante para llegar al Balón de Oro, por lo que tendrá que esforzarse con mayor ahínco. “Es una temporada muy linda con el club, la selección... Como jugador, uno siempre espera que se le reconozca. Las que venimos atrás esperamos poder lograr el Balón de Oro. Hay que trabajar duro y seguir disfrutando esto”, añadió.

Tres categorías en un año

El desempeño de Caicedo se ha dado, además, por la diversidad de categorías en las que la jugadora caleña ha desplegado sus habilidades. Nada más en 2023, ha sido la única futbolista que ha hecho parte de competiciones de tres categorías: Sub-17, Sub-20, y en el Mundial de mayores, en el que como delantera apuntó gol contra la selección surcoreana.

En ese sentido, el la anotación marcada durante el compromiso contra el equipo asiático le impuso a Caicedo, de entonces 17 años, la posición como la segunda jugadora sudamericana más jóven en hacer un diana en un mundial femenino, tras la reconocida brasileña Marta Vieira da Silva.

De hecho, la deportista ha sido reconocida como la primera futbolista de Colombia, en realizar anotaciones en todas las categorías de los torneos mundiales.