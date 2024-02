Luisa Fernanda W dijo que se sentía “buenona” y fue atacada en redes sociales

La influencer recibió varias críticas en redes sociales al expresar que ya se sentía mejor con su cuerpo - crédito Luisa Fernanda W.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, que cuenta con más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, publicó un clip en el que mostraba cómo iba vestirse para ir almorzar, pero antes de mostrar su ropa, manifestó que sentía “buenona” y, además, publicó unas fotografías con su look final con la frase: “La actitud también ayuda”.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W lanzó nueva canción y usuarios de redes recordaron a Legarda: “Debe estar muy feliz”

Las palabras de la dueña de la marca de maquillaje Divva no fue del agrado de sus fanáticos, porque tan solo unos días antes había manifestado que no se sentía cómoda con su cambio físico, por los kilos de más que había ganado en sus recientes viajes.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Pipe Bueno celebró su cumpleaños a lo grande y con invitados de lujo

“¿Al fin que? En estos días salió a decir que no se sentía bien porque había subido de peso, definitivamente los llamados influencer solo dicen, hacen y muestran lo que usted quiere escuchar, no la realidad ni la verdad”, escribió la usuaria @maqeiafany26 en la publicación que cuenta con 106 likes.

La prometida de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, confesó que ya se siente bien con su cuerpo - crédito archivo de Infobae.

La prometida del jurado de Yo me llamo, Pipe Bueno, compartió el comentario de la usuaria de la red social a través de sus historias de Instagram y expresó que ha continuado con su rutina de ejercicios y llevando una alimentación balanceada para lograr sentirse conforme con su cuerpo.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W continúa recibiendo críticas por su peso: “Cálmense un poquito”

“Con respecto a este comentario, mi pregunta es cuántos días o cuánto tiempo uno tiene que estar sintiéndose mal por eso, a ver, yo soy una persona que soluciono y si algo o no me siento cómoda con algo, pues busco solucionarlo en este caso llevo unos días alimentándome mejor, haciendo ejercicio y llevando el estilo de vida que me gusta”, comenzó diciendo la influencer paisa.

Hace unos pocos días, la creadora de contenido reveló que se había subido cuatro kilos y esto la hacía sentir “incomoda” con su cuerpo, además, manifestó que sentía mal y sentía que se estaba fallando por no retomar sus hábitos saludables.

La influencer Luisa Fernanda W recibió cientos de comentarios por manifestar que se sentía mejor con su cambio físico después de que hace unos pocos días había dicho que estaba inconforme con su cuerpo - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

“Me siento mal, o sea, es como que tengo que volver a hacer lo que me hace sentir feliz y a mí realmente hacer ejercicio de alimentarme bien, me hace feliz cuando no lo hago es como que siento que me estoy fallando porque cuando tengo como una meta de estar saludable, me gusta cumplirla, pero también acepto que estaba de viaje y que es aprender a buscar ese equilibrio en los viajes, pero ahí voy, es un proceso”, dijo en su momento la creadora de contenido.

Sin embargo, la dueña del restaurante conocido en la capital del país Rancho MX indicó que ya siente mejor con su cambio físico: “Entonces, en estos poquitos días que va esta semana me estoy sintiendo mejor y me alegra demasiado eso”.

Luisa Fernanda W afirmó que no hay un tiempo determinado para aliviar sus sentimientos de tristeza, pero decidió que esta situación no la afectara, sino por el contrario buscó la manera de solucionar sus inseguridades para sentirse conforme con su cuerpo.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W se sinceró son sus seguidores al expresar que en la actualidad que se siente conforme con su cambio físico - crédito archivo de Infobae.

“¿Por qué quieren que uno se sienta mal no sé cuánto tiempo por esto que les conté? Mis amores estoy solucionándolo, porque es que yo sí soy una mujer de acción inmediata, o sea, si me estoy sintiendo mal y esto es lo que me está molestando, pues bueno, me voy a alimentar mejor, me voy a poner a hacer ejercicio y voy a cambiar de actitud, porque también es de ahí”, expresó la madre de Máximo y Domenic.

Los fanáticos de la influencer paisa la defendieron de la criticas de los haters: “La mayoría de la gente que critica es por resentida”; “Te admiro”; “Recuerda que eres inteligente, segura, valiente, hermosa, graciosa y un montón de cosas más. No necesitas a nadie más que a ti misma para salir adelante. Ámate, quiérete y respétate”.