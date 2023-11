Caen ocho señalados delincuentes dedicados a la extorsión en Medellín: cobraban hasta por servicios públicos

Los presuntos delincuentes fueron capturados en diligencias de allanamiento, donde también incautaron armas de fuego - crédito Infobae

Uniformados del Gaula de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia) lograron desarticular una organización criminal dedicada, al parecer, a la extorsión y a la venta de estupefacientes. Habitantes de algunos barrios ubicados en el nororiente de la capital antioqueña fueron víctimas de la banda. Las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la investigación para poder detener a los presuntos criminales se llevó a cabo durante siete meses, aproximadamente, y contó con el apoyo del Gaula y de la Fiscalía General de la Nación.

Los resultados de la investigación permitieron que las autoridades pudieran adelantar diligencias de allanamiento en la ciudad, así como emitir órdenes judiciales para siete de las personas capturas. La octava fue detenida en flagrancia. Según la policía, la organización criminal recibía, aproximadamente, 7.200 millones de pesos en ganancias por la comisión de delitos al año.

Dyllan, Geovanny, Eney, Anderson, Eudil, Dionisio, Leonardo y Luis fueron las personas capturadas por la policía, siendo el último el presunto delincuente hallado en flagrancia y detenido por tráfico y porte de estupefacientes. En los allanamientos, los efectivos de la Policía Nacional incautaron tres armas de fuego tipo pistola y tres celulares con los que se hacían llamadas a las víctimas de extorsión.

Los señalados criminales operaban en los barrios San Pablo, Santo Domingo Savio, La Torre, La Silla, Carpinelo y Bello Oriente de Medellín, donde comerciantes, tenderos y transeúntes eran las principales víctimas de extorsión. La Policía Metropolitana pude determinar que los habitantes eran obligados a pagar entre 80.000 y 100.000 pesos mensuales a los delincuentes.

Dentro de las acciones delictivas de los ocho capturados está el cobro por el uso de servicios públicos. Según informaron las autoridades, la prestación de estos servicios en las zonas afectadas está cargo de un particular y no de la de administración municipal, por lo que los delincuentes los cortan cuando no reciben el pago de las extorsiones, y los reanudas cuando las víctimas entregan el dinero.

Así las cosas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna hechos relacionados con el delito de extorsión para que las mujeres y hombres del Gaula puedan actuar con prontitud.

Extorsión en Medellín en aumento

De acuerdo con cifras reportadas en el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), para marzo de 2023, en la capital antioqueña se registró un aumento del delito de extorsión en 2,5 veces, comparado con el mismo periodo de 2022. Esto, al parecer, se debe a que la modalidad de robo se ha transformado.

“Ha cambiado mucho la dinámica de las denuncias de extorsión en Medellín. El año pasado, más o menos el 60% de los casos denunciados por la ciudadanía de extorsión eran denuncias digitales. Este año el 65% más o menos de los casos denunciados son extorsiones clásicas, son hechos que realmente están ocurriendo en terreno”, informó el comandante del Gaula de la Policía Metropolitana, mayor Gabriel Alejandro Niño, citado en Rtvc Noticias.

Por su parte, en junio de 2023, el defensor de derechos humanos de la corporación humanitaria Justicia al Derecho Carlos Arcila, denunció que los comerciantes de la ciudad han tenido que pagar entre 500.000 y 1.000.000 de pesos, según los productos que venden, de acuerdo con Blu Radio. Incluso, aseguró que la cifra puede llegar hasta los 5.000.000 de pesos cuando se trata de productos más grandes y que, hasta los conductores deben pagar por transportar pasajeros.

Indicó que en más del 80% de la capital antioqueña se han documentado casos de extorsión, por lo que se traduce en una problemática de gravedad en la ciudad.