Margarita Rosa de Francisco se llevó todos los halagos por importante noticia sobre su vida

Margarita Rosa de Francisco reveló importante confesión sobre sus estudios en filosofía y recibió varios elogios de sus seguidores - @Margaritarosadf/Instagram

Una de las figuras que despierta polémica con cada una de sus confesiones en redes sociales es Margarita Rosa de Francisco, pues con cada una de sus publicaciones enciende todo tipo de comentarios. Su trayectoria en diferentes campos del entretenimiento como son la actuación, la presentación de programas, el teatro y la música, la han hecho parte importante de la cultura colombiana.

Te puede interesar: Maluma y Feid respaldan a Luis Díaz y exigen la libertad para su padre, Luis Manuel Díaz

Sin embargo, su activismo político como el social, la han hecho víctima de diversos ataquen en las plataformas digitales, por cuenta de su presunta afinidad con el Gobierno nacional. Con una relevante actividad en redes sociales, se vio obligada a permanecer durante un tiempo permaneció inactiva de sus cuentas de X (antes Twitter), debido a la cantidad de ataques que recibió.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Margarita Rosa de Francisco confirmó que ingresó a un nuevo semestre en su carrera de Filosofía y lanzó algunas pullas a los medios de comunicación. Tomada de Twitter @Margaritarosaof

La hermana de Martín de Francisco escribió en su cuenta de X que estaba próxima a culminar sus estudios de filosofía, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Unad. De acuerdo con la exreina, mencionó que la emoción es tal que sintió que su corazón latía emocionado, al estar próxima al terminar una de las etapas que mayor satisfacción le ha despertado.

“Ya estoy comenzando a trabajar en mi tesis de grado. Me late el corazón durísimo y todo. Gracias, @UniversidadUNAD, por esta bella experiencia. Estudiar siempre será una buena decisión. Quizás la mejor de todas”, escribió la caleña y que despertó cientos de comentarios entre sus más fieles seguidores.

Margarita Rosa de Francisco entró en la etapa final de su carrera de filosofía y recibió cientos de elogios de sus seguidores - crédito @Margaritarosaof/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues los internautas no dudaron en enaltecer el tiempo que ha dedicado a sus estudios, por lo que también recibió cientos de comentarios. Es de recordar que De Francisco explicó anteriormente que este es un sueño que tenía en pausa desde hace algunos años y cuando recibió la invitación, no dudó en aceptarla de inmediato.

Te puede interesar: Jhon Narváez recibió el Premio Macondo dos meses después de haber sufrido un accidente cerebrovascular

Algunos de los comentarios más destacados son: “Tantas noches a punta de solo café, habrán valido la pena”; “ve, felicitaciones Margarita, lo que te queremos y admiramos estamos felices”; “te felicito por lo logrado, siempre es interesante leerte”; “siempre pienso que la academia es parte de los momentos de sosiego y estabilidad”, entre otros.

Víctima de ataques por sus estudios

Una de sus seguidoras aprovechó esta oportunidad para poner en duda sus avances en los estudios de filosofía que adelanta la vallecaucana en la Universidad Abierta y a Distancia, que le preguntó si la carrera que estudia sirve para algo en la vida.

Te puede interesar: Luciano D’Alessandro reveló cómo ha cambiado su vida en Estados Unidos: “Tuve que arrancar de abajito”

“¿Y filosofía progre sí sirve para algo?”, fue el trino que compartió la internauta. En vista del comentario, De Francisco no se quedó callada y le respondió contundentemente a la mujer: “Si ese ‘algo’ es usted, supongo que no”.

Margarita Rosa de Francisco no se quedó callada ante los ataques de sus detractores en redes sociales - crédito @Margaritarosaof/Instagram

La pelea entre las dos mujeres quedó ahí, pues la usuaria decidió no continuar con la discusión, motivo por el que algunos usuarios no dudaron en felicitar a la actriz por la respuesta.

Margarita Rosa de Francisco y Dios

Vale recordar que la actriz ha manifestado abiertamente que no cree en Dios, al que le ha dedicado varios tuits: “Si Dios es Dios, Él no se ofende si se le insulta. Un Dios que se ofende por la estupidez humana es un Grandísimo Idiota”. Por lo que tiempo después se volvió a pronunciar, y aseguró que nunca expuso su punto de vista sobre la no existencia de un ser supremo.

“Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué eso que nombran con mayúsculas como ‘Dios’. Solo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas”, escribió el 15 de abril de 2021.