Linda Caicedo se lució con Real Madrid: así fue su pase-gol en la goleada 7-1 a la Real Sociedad

Linda Caicedo hizo una asistencia en la goleada 7-1 del Real Madrid a la Real Sociedad por la Liga F - créditos Real Madrid Femenino

Linda Caicedo no para de brillar en el Real Madrid. Desde que arribó al club en febrero de 2023, se convirtió en una jugadora determinante en la nómina del cuadro español y para el 10 de noviembre lo demostró con una asistencia en la goleada 7-1 sobre la Real Sociedad por la octava jornada de la Liga F.

Te puede interesar: Dorival Junior le tiene nueva posición a James Rodríguez en Sao Paulo: “Le gusta ser segundo delantero”

La colombiana contribuyó de gran manera para que las Merengues pasaran por encima del cuadro vasco y presionaran en el liderato al Barcelona, ya que suman los mismos 21 puntos, pero las catalanas tienen un encuentro menos que jugarán el sábado 11 ante la Villarreal.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Estos son los futbolistas colombianos campeones de la Copa Libertadores con equipos del exterior

De esta manera, la atacante ratifica que es titular indiscutible y referente del Real Madrid y de la selección Colombia femenina, en la que no contará con un entrenador que conoce de primera mano y seguirá esperando por un técnico en propiedad para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pase magistral

El Real Madrid y la Real Sociedad abrieron la octava jornada de la liga femenina en España en el estadio Alfredo Di Stefano, donde una de las figuras en la goleada 7-1 fue Athenea del Castillo al abrir el marcador a los 17 minutos, pero también por un gran gol a los 36′ con Linda Caicedo como su socia.

Te puede interesar: Reportaron pelea entre hinchas colombianos del Boca Juniors en Manizales (Caldas), tras perder la Libertadores

La colombiana tomó un balón en campo propio, aceleró y encontró un espacio libre para mandar un gran pase a la atacante ibérica, que se acomodó en el área, enganchó y disparó sobre el costado izquierdo de la portera Elene Lete para poner el 3-0 parcial.

La colombiana asistió a Athenea en la goleada 7-1 como local en la Liga F de España - crédito DAZN

Según la página Sofascore, especializada en estadísticas sobre fútbol, Linda Caicedo tuvo un puntaje de 7.7, que se considera muy bueno, al disputar 58 minutos en cancha, hacer dos pases clave, uno de ellos fue la asistencia de gol, un regate y un 81% de efectividad al pasar la pelota.

Linda se mantiene

Las cifras de Linda Caicedo con el Real Madrid en la reciente temporada, luego de ocho jornadas en la Liga F y dos por la Champions League, se acercan a lo que hizo en la pasada campaña, en la que llegó a mitad de torneo en febrero y se convirtió en figura para ser subcampeona del torneo y la Copa de la Reina.

Linda Caicedo marcó su primer gol de la temporada con el Real Madrid en la derrota 1-2 ante el Levante - crédito Real Madrid Femenino

Actualmente, la cafetera tiene un gol y cuatro asistencias en 10 compromisos, tres encuentros menos de los que jugó entre febrero y mayo de 2023 y con la diferencia de que en este periodo de tiempo tuvo dos anotaciones más, una por Liga y la otra en Copa.

En términos generales, Linda lleva cuatro goles y ocho asistencias en 23 compromisos con el Real Madrid, es una de las inicialistas inamovibles del técnico Alberto Toril y la institución tiene la esperanza de que se convierta en la líder del equipo hacia el futuro.

Sin técnico en la Tricolor

Desde el 31 de agosto que la selección Colombia femenina no tiene un técnico oficial tras la renuncia de Nelson Abadía, desde ese momento la Federación de Fútbol analiza quién puede ocupar el cargo y uno de ellos era Carlos Paniagua, entrenador de los combinados juveniles y que potenció a Linda Caicedo desde 2022.

Carlos Paniagua dirigió a la selección Colombia femenina en el mundial sub-17 de la India en 2022 y quedó subcampeón - crédito FCF

Sin embargo, el entrenador le dijo a Antena 2 que no asumiría el cargo en el cuadro mayor: “Tengo una responsabilidad grande en el momento, porque dirijo a dos selecciones. En 2024 tenemos que encarar dos sudamericanos y el Mundial Sub-20 en Colombia. Por ahora no hay algo oficial por parte de la Federación para que cuenten conmigo. Sueño algún día con dirigir a la selección de mayores, pero por ahora estoy en lo que me pertenece”.

En ese orden de ideas, Linda no contará con Paniagua para los olímpicos, pero puede que trabaje con él en el mundial sub-20 femenino de 2024 en Colombia, todo dependerá del desgaste que haya sufrido la atacante en el torneo de fútbol en París.