Miembros de la Bancada Caribe piden suspender diálogos con el ELN porque “no hay voluntad de paz”

Para varios miembros del Congreso de la República el ELN no tiene voluntad de negociar - crédito Flickr

La denominada ‘Bancada Caribe’ del Congreso de la República se sumó a las voces que rechazan el secuestro de Luis Manuel Díaz padre del jugador de la selección Colombia Luis Díaz. Desde la bancada se cuestionó duramente la forma en la que se vienen manejando los diálogos de paz con el ELN, pues para algunos de ellos no están dando las garantías planteadas desde el cese al fuego bilateral.

Te puede interesar: Las redes ardieron por error de Katherine Miranda en mensaje sobre el futbolista Luis Díaz: ¿cuál fue?

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Desde la postura del senador del Centro Democrático Carlos Meisel este secuestro evidencia la “falta de autoridad” y mano dura con las organizaciones criminales del país. “Aquí todos los días están azotando a los ciudadanos las bandas criminales y no hay autoridad, aquí estamos devolviéndonos a los problemas que teníamos hace 30 años, el Gobierno Nacional cree que con su retórica y sus discursos va a convencer a los bandidos que dejen de delinquir y eso no funciona así, aquí nosotros no somos amigos de las armas”, afirmó.

Te puede interesar: ELN reconoció que tiene en su poder a Luis Manuel Díaz y anunció que lo liberarán “lo más pronto posible”

Por lo anterior, el senador pidió que las negociaciones con esta guerrilla sean replanteadas hasta que se libere a ‘Mane’ Díaz y se cumpla con los acuerdos que han sido pactados.

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia se desplazan en una lancha por el río San Juna, en las selvas del departamento del Chocó - crédito Federico Ríos/Reuters

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, también reaccionó al drama que vive la familia del jugador de Liverpool. Cepeda aseguró a través de su cuenta de X (antes Twitter) que “se confirma que el ELN no tiene voluntad de paz y es evidente que no podemos avanzar en acuerdos si no se garantiza la seguridad de los colombianos”. Añadió que le exige al Ejército de Liberación Nacional la libertad de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. “Exigimos al ELN su liberación inmediata, así como la de todas las personas secuestradas, al Gobierno Nacional que actúe con determinación”.

El secuestro sigue en Colombia

El Ministerio de Defensa advirtió que, en Colombia, el secuestro aumentó en un 70%. De hecho, un informe del sistema de información de la Policía, evidencia las cifras de secuestrados entre el 1° de enero y el 31 de mayo del 2023. Lo que muestran los datos es que en ese periodo se raptaron a 152 personas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle y Risaralda.

Te puede interesar: Defensoría del Pueblo exigió al ELN la libertad del papá de Luis Díaz: “Libérenlo cuanto antes”

Los números muestran que se reportan secuestrados en 19 de los 32 departamentos del país, lo que evidencia la gran presencia criminal de los grupos armados ilegales en Colombia como las disidencias de las Farc, el ELN y el clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pese a los procesos de paz que adelanta el presidente Gustavo Petro en la búsqueda de la denominada ‘paz total’.

El secuestro en Colombia aumentó un 70% - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Uno de los casos más recordados es el rapto del ganadero Heriberto Urbina, de 86 años, secuestrado en una gasolinera del Cesar el pasado 25 de abril y liberado el 6 de junio tras la mediación de la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica. También está el caso de Eliana Jaramillo, candidata a la alcaldía de Carolina del Príncipe (Antioquia) y esposa del candidato a la alcaldía del municipio antioqueño Santo Domingo. Ella retenida, amarrada y encerrada en el baúl de un carro junto a su sobrina mientras se desplazaban entre los dos municipios en mención el pasado 13 de junio. Las dos mujeres fueron liberadas horas después del rapto.

De hecho, el mismo 13 de junio el ELN secuestró a cinco personas en Baudó (Chocó) y el 14 de junio también fueron raptados tres funcionarios de desminado humanitario en el Meta. En Ocaña (Norte de Santander), Jesús Guerrero, el conductor de la granja avícola que fue secuestrado el 15 de junio; el mismo día fue raptada Maira Bertrán Quintero, esposa del dueño de un almacén de bicicletas en Cesar.