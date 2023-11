Melissa Martínez mostró su indignación por la confirmación del ELN de su responsabilidad en el secuestro del papá de Luis Díaz

Melissa Martínez se pronunció sobre el comunicado en el que informan que el ELN tiene secuestrado al padre de Luis Díaz. Los hechos tuvieron lugar en vías de Barrancas, La Guajira, el 28 de octubre de 2023 y se cree está en poder de la guerrilla del ELN - crédito @melissamartineza/Instagram

Gran indignación produjo la noticia de que los padres del jugador de la selección Colombia Luis Díaz fueran secuestrados mientras transitaban por las carreteras cercanas a Barrancas, La Guajira. Cilenis Marulanda fue liberada a las pocas horas de producirse el hecho delictivo, mientras que Luis Manuel Díaz continúo en manos de los responsables.

Cinco días después de que las autoridades pertinentes desplegaran un operativo por aire y tierra en la misma área rural de donde fueron sustraídos, se conoció formalmente que los secuestradores pertenecían a una línea del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Nuevamente, la noticia cayó como un baldado de agua fría para los seguidores del jugador del Liverpool, a quienes sus amigos rindieron tributo en medio de la difícil situación que atraviesa el colombiano.

Melissa Martínez no se ha quedado callada referente al hecho de que el padre de Luis Díaz todavía permanezca bajo el poder del ELN, luego de ser secuestrado el 28 de octubre de 2023 - crédito @melissamartineza/Instagram

Pese a que el Gobierno nacional ya había dado pistas sobre los secuestradores, poco o nada se sabía al respecto más que la mera especulación que generó el hecho. Además, desde varios sectores se rechazó con contundencia el hecho, teniendo en cuenta que es, precisamente, con este grupo armado con el que se están adelantando negociaciones de paz.

Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue la periodista y presentadora deportiva Melissa Martínez, que a través de su cuenta de Instagram replicó la lamentable noticia que preocupa a los seguidores de Luis Díaz por esta fecha. A través de una publicación en sus InstaStories, la soledeña mostró la indignación que le generan este tipo de historias que involucra a los deportistas dejando una mala imagen del país en el extranjero.

“Qué desastre en este país”, escribió Melissa Martínez, en una publicación que fue replicada por cuentas de entretenimiento y ya ha generado varios comentarios al respecto.

Melissa Martínez expresó la indignación que le produce el secuestro del papá de Luis Díaz - crédito @melissamartineza/Instagram

Otro de los que se pronunció referente al secuestro del padre de Luis Díaz fue el exintegrante de la selección Colombia Camilo Zúñiga. El exlateral de la Tricolor ha publicado dos mensajes a través de su cuenta de Instagram en la que pidió a varios de sus colegas algún gesto de solidaridad con su compañero e incluso, pidió a los secuestradores que retornen al hombre a los brazos de su familia.

“Invito a todos mis colegas a mostrar más solidaridad con Lucho. Hoy le ha tocado a él, mañana Dios no quiera, nos puede tocar a alguno de nosotros. Jugadores, no se puede tener la cabeza en el fútbol ante una situación como esta”, fueron las palabras de Camilo Zúñiga, antiguo lateral derecho de la Selección y de clubes como Nápoles, Watford y Nacional.

Camilo Zúñiga se pronunció sobre el secuestro del padre de Luis Díaz y pidió a sus compañeros que se pronuncien al respecto - crédito @camilozuniga18/Instagram

Incluso, Zúñiga pidió a los compañeros en otros equipos que, como medida de apoyo a Díaz, no se jueguen los siguientes partidos de las ligas de fútbol hasta que no se logre la liberación del señor Luis Manuel Díaz: “Si es necesario, no juguemos hasta que aparezca el padre de Lucho. Hagámoslo, por favor”, concluyó Camilo Zúñiga.

Esto dijo la delegación del Gobierno

Conforme a lo revelado por la mesa, el hecho registrado el 28 de octubre en Barrancas, La Guajira, fue ejecutado por una unidad armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este acto fueron secuestrados Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del extremo del Liverpool de Inglaterra.

“En el día de hoy hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre, en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN”, se señala en el comunicado.