El Bahrein Victorious aseguró a Santiago Buitrago, mejor colombiano del ránking UCI, hasta el 2026

Santiago Buitrago terminó en el puesto 10 de la última edición de la Vuelta a España 2023 - crédito @BHRVictorious/X.

El Bahrein Victorious anunció la extensión del contrato de Santiago Buitrago, ciclista que actualmente es el mejor colombiano del ránking UCI, hasta el 2026, tras su brillante temporada 2023, en donde corrió el Giro de Italia y la Vuelta a España con importantes resultados. El profesional del deporte desde el 2020 firmó un nuevo contrato por dos años más, contando desde el 2024.

“Estoy muy contento de ampliar mi contrato con el equipo. En las últimas cuatro temporadas, el equipo me ayudó mucho a crecer. Quiero seguir creyendo en el proyecto que el equipo tiene conmigo. Espero poder seguir dando al equipo tantos éxitos como sea posible para devolver la confianza del equipo en mí y lograr los objetivos juntos”, dijo Santiago Buitrago al Bahrein Victorious.

Entre los logros que destacó el Bahrein Victorious están dos victorias de etapa en el Giro de Italia, un tercer lugar en el Monumento Liège-Bastogne-Liège, además de dos victorias en el Saudi Tour y la Vuelta a Burgos. Sus dos últimas grandes del ciclismo fueron la Vuelta a España, en donde terminó en la casilla 11 minutos y 38 segundos de Sepp Kuss, campeón de la carrera; la otra fue el Giro de Italia, en donde quedó en el puesto 13, a 12 minutos y 21 minutos del líder de la general.

Santiago Buitrago fue el colombiano más destacado en la general de la Vuelta, y manifestó tras la carrera: “Una Vuelta España 🇪🇸 muy especial, gracias a todo el Bahrain Victorious por el trabajo durante toda esta vuelta, gracias a toda la afición por ese apoyo en durante cada etapa ❤️ Fueron 3 semanas llenas altos y bajos de las que me llevo nuevos aprendizajes, hubiera querido más sin duda, pero me quedo con que intente y aproveche las oportunidades que pude, solo queda terminar esta temporada tan especial en el Giro de Lombardía”.

Junto con Santiago Buitrago fueron extendidos los contratos del japonés Yukiya Arashiro y del italiano Damiano Caruso. El nipón completará en 2024 su octava temporada en el plantel. Mientras que Caruso ha sido pieza fundamental del Bahrein Victorious para los recientes éxitos de la temporada.

El experimentado escalador italiano ha conseguido dos victorias de etapa en el GrandTour, un segundo puesto en la general del Giro de Italia de 2021 y, más recientemente, un cuarto puesto en la edición de 2023 del Giro de Italia: “Me siento parte de un proyecto más allá del trabajo de corredor profesional porque me siento parte de una familia que me gratifica como deportista y como persona: sentimiento mutuo con la dirección que me extendió el contrato hasta 2025″.

Colombianos en el ránking UCI

1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates | 7510.86 pts.

2. (+2) Jonas Vingegaard - Jumbo Visma - 6450.07 pts.

3. (-1) Remco Evenepoel - Soudal Quick Step | 5386.71 pts.

42. (+19) Santiago Buitrago - Bahrain Victorious | 1506.33 pts.

60. (+5) Einer Rubio - Movistar Team | 1217.39 pts.

76. (-7) Sergio Andrés Higuita - Bora Hansgrohe | 1029.12 pts.

93. (+46) Juan Sebastián Molano - UAE Team Emirates | 892.48 pts.

136. (-80) Miguel Ángel López - Team Medellín | 657 pts.

147. (-10) Fernando Gaviria - Movistar Team | 657 pts.

187, (-80) Rigoberto Urán - EF Education EasyPost | 488 pts.

200. (-8) Iván Ramiro Sosa - Movistar Team | 470 pts.

207. (-93) Daniel Felipe Martínez - INEOS Grenadiers | 446.29 pts.

208. (-63) Esteban Chaves - EF Education EasyPost | 444 pts.

284. (+33) Egan Bernal - INEOS Grenadiers | 446.29 pts.