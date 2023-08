Juanes se sinceró con sus seguidores y habló de su salud mental: “Estaba destruido, desilusionado y cansado”

El cantante reveló a sus seguidores los problemas de salud mental que lo afectaron (@juanes)

Con esta foto Juanes se sinceró con sus seguidores. A través de sus redes sociales el cantante colombiano habló de un tema que cada día es menos tabú y más comentado en la sociedad: la salud mental, y reveló que él mismo experimentó la depresión.

El paisa que cumplió 51 años el pasado 9 de agosto se atrevió a hablar públicamente, por primera vez, de su propia experiencia con los problemas de salud mental.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”, escribió en la descripción de la foto.

En esa misma publicación, y a través de un revelador texto, Juanes recordó cuando en uno de los mejores momentos de su carrera musical decidió alejarse del mundo de la celebridad, para conectar con Juan Esteban Aristizábal. Sin embargo, para eso pasaron años con exceso de trabajo y buscando refugios en el alcohol, según reconoció.

Tras ese trabajo en su salud mental, el artista reconoció que ahora puede expresar con tranquilidad que “sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil”, como pensaba antes.

Juanes aseguró que enfrentó la depresión desde hace 13 años (Cortesía - Grupo Trébol Comunicaciones)

“La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años”, aseguró el colombiano. El cantante señaló que tras ser un niño extremadamente introvertido, de un momento a otro se encontró con la fama, en la que había “aceptación, rechazo, odio y presión social”.

Su historia con esta enfermedad, según señaló, se remonta a 13 años atrás, cuando su carrera musical estaba consolidad y Juanes ya era para Colombia y el mundo un referente musical.

En ese momento, según su relato, “sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado”, reveló.

Juanes señaló que su trabajo había consumido gran parte de su vida durante los últimos 10 años en ese momento, perdiéndose fechas especiales de sus hijos y descuidando su propia salud. Aunque quería tomarse un momento, sentía que por ser Juanes no debía mostrarse débil o cansado.

“Siempre pensé que podía, que sería capaz. Por favor, era Juanes. Claro que podía”, recordó el cantante de La camisa negra y agregó que esa presión “me llevó a un colapso nervioso que me obligó a detener abruptamente todas mis actividades para estar en casa con mis hijos. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida”.

El cantante colombiano recomendó hablar para buscar ayuda en caso de enfrentar problemas de salud mental (Cortesía - Grupo Trébol Comunicaciones)

El paisa aseguró que algunas personas lo hacían sentir como un loco, que no era normal lo que sucedía en su vida y que necesitaba un psicólogo. Pero en ese momento, él “buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir”, hasta que el resultado fue peor.

Señaló que al aceptar que algo andaba mal y buscar ayuda decidió hablar con su círculo más cercano, conformado por su mamá, esposa y hermanos. “La respuesta de todos, bueno, de casi todos, fue hermosa. ‘Descansa, Juan, te necesitamos sano de mente y corazón’”.

Juanes aseguró que en la actualidad aceptar un tema como la depresión públicamente es más común, pero que hace trece años “no era normal que se hablara de depresión y mucho menos si eras un artista exitoso”. Según el cantante, en ese momento se creía que el éxito estaba relacionado con una vida perfecta, pero para él “el éxito profesional no garantiza la felicidad”.

Finalmente, el artista señaló que la depresión y la salud mental es un tema que toca a los jóvenes, a los adultos, a los famosos y a todo el mundo, por lo que recomendó “hablar de ellas es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”.