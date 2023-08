Video: Verónica Alcocer negó que le hizo ‘bullying’ a la exprimera dama María Juliana Ruiz

Verónica Alcocer negó que le hizo bullying a la exprimera Dama María Juliana Ruiz. (Reuters)

Sigue la controversia por la campaña de la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, para prevenir el ‘bullying’ a través de las redes sociales, ya que aunque la esposa del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, critica el ‘matoneo‘, le recordaron lo que hacen los simpatizantes del mandatario a través de las denominadas ‘bódegas‘ y como en una ocasión ella misma lució una prenda similar a la que usó María Juliana Ruiz, cónyuge del expresidente Iván Duque, en una visita a Estados Unidos, que en su momento provocó todo tipo de burlas.

Se trata de un video de Youtube que realizó el humorista político Daniel Samper Ospina, junto con la periodista María Camila Díaz de La W Radio, durante campaña presidencial en la segunda vuelta, en la que hicieron lo que denominaron como el ‘Primera Dama Challenge’ donde recordaron varios momentos en los que la esposa de Duque fue objeto de críticas o de sátiras.

Entre ellos estuvo la ocasión en que iban a publicar un libro con las memorias de la exprimera Dama por el que tuvieron que dar explicaciones en el Archivo General de la Nación; también cuando viajó a Panaca para celebrar el cumpleaños de sus hijos con invitados en el avión presidencial, o la vez en que querían usar su nombre para un premio que otorgaba a jóvenes el antiguo Colciencias.

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump welcome Colombian President Ivan Duque and his wife Maria Juliana Ruiz to the White House in Washington, U.S., February 13, 2019. REUTERS/Carlos Barria

Y en ese listado volvió a relucir la visita de Estado que realizó el expresidente a Donald Trump y a su consorte Melania, en febrero de 2019, cuando vistió un blazer color turquesa por el que le hicieron memes y hasta por el que hubo debates periodísticos por su forma de vestir en ese acto diplomático.

No obstante, en su cuenta oficial de la red social X, Alcocer negó que en ese video se estaba burlando de la exprimera Dama, y que por el contrario lo hacía para apoyarla.

“En una entrevista que me hizo @DanielSamperO en campaña me pidió que luciera una imitación de la famosa chaqueta de María Juliana. Accedí, pero dije claramente que lo hacía en solidaridad con ella. No me burlé, tampoco la ofendí. Nunca en mi vida he usado mis redes para herir (sic)”, trinó, junto con el aparte de la grabación del momento preciso en que ella afirmó que no se estaba burlando de Ruiz.

Trino de Verónica Alcocer en el que negó que se había burlado de la exprimera Dama María Juliana Ruiz. (Captura de Pantalla)

En el mismo video, Alcocer destacó el trabajo de los artesanos y diseñadores colombianos, pero que en esa ocasión la esposa del expresidente Duque estuvo mal asesorada y reiteró que vestiría la prenda en apoyo a ella. Incluso sugirió que con un cinturón se le vería mejor ese chaleco.

Alcocer había iniciado esta campaña en contra del matoneo en internet para prevenir las consecuencias psicológicas que tiene para las personas, en especial de los menores de edad.

“La violencia contra el físico, el cuerpo, la reputación, el género, la vestimenta, etcétera estarían generando graves estragos en la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y adultos en el país (sic)”, señaló sobre el tema.

Sin embargo, políticos de oposición la descalificaron, en especial por las ‘bodegas petristas’ en redes sociales que hacen ‘matoneo’ a los contradictores del mandatario.

Entre ellos estuvo el líder del movimiento Salvación por Colombia, Enrique Gómez, quien opinó que había doble moral en su campaña y trajo de presente que Sebastián Guanumen, quien asesoró la campaña presidencial de Petro en redes sociales, se la pasó atacando a los rivales políticos por esos medios por la que pronunció la frase que lo hizo tristemente célebre de: “La línea ética, pues se va a correr un poco”.

“La hipocresía, la falta de ética, la rampante inmoralidad total de los Alcocer-Petro no conoce límites: por medio de Guanumen se dedican a destruir, atacar y vapulear a cualquiera que se atreva a cuestionarles, cuando se les enrostran pruebas, no calumnias, pruebas tangibles de su bajeza salen presurosos a pedir respeto. Ese es el talante de @petrogustavo @Veronicalcocerg y la cuadrilla que los respalda, marxistas violentos, dispuestos a todo al final del día (sic)”, trinó.