Exesposa del presidente Gustavo Petro salió a defenderlo tras ataque de Ingrid Betancourt

En la imagen, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Mary Luz Herrán. Foto: archivo particular

La exaspirante presidencial Ingrid Betancourt ha desatado una enérgica controversia en relación con el presidente Gustavo Petro, luego de afirmar, durante una entrevista con la Revista Semana, que en una ocasión lo observó “tirado en el suelo de la sala” de su casa en Bruselas, Bélgica.

Te puede interesar: Ingrid Betancourt reveló más detalles del episodio protagonizado por Gustavo Petro en Bélgica, cuando era diplomático: “Esto es repetitivo”

En respuesta a estas declaraciones, Mary Luz Herrán Cárdenas, primera esposa del mandatario y madre de sus hijos Andrea y Andrés, ha salido en defensa de Petro.

Utilizando su cuenta en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), Herrán Cárdenas compartió fotografías en las que Petro comparte tiempo con sus hijos en el interior de la residencia que solían compartir en Bélgica. Las imágenes capturan muebles, libros y un televisor.

Te puede interesar: El ministro de Minas de Petro es cuota burocrática de las Farc, aseguró Ingrid Betancourt

Junto a estas imágenes, Herrán Cárdenas agregó un mensaje conciso en el que asegura que el presidente Petro nunca fue un mal ejemplo para sus hijos. En contraposición a las afirmaciones de Betancourt, Herrán Cárdenas destaca que el presidente no estuvo enfermo.

“Hoy más que nunca, el país requiere la verdad. En Bruselas y más allá, el padre de mis hijos nunca ha sido un mal referente ni ha estado enfermo. Nuestro hogar no conoció lujos. Les presento estas fotos de nuestra vida en Bruselas. Los invito a juzgar por sí mismos”, expresó Herrán Cárdenas.

Twitter de Mary Luz Herrán

Gustavo Petro arremetió contra Ingrid Betancourt

el presidente de la República, Gustavo Petro, y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt debido a declaraciones relacionadas con un antiguo episodio en Bélgica que ambos protagonizaron. Este tema ha resurgido y generado controversia en las redes sociales.

Te puede interesar: Ingrid Betancourt insinuó sobre adicción del presidente Gustavo Petro: “Cada uno puede hacer su propio análisis”

Desde Costa Rica, en donde cumple una visita oficial, el jefe de Estado arremetió contra Betancourt tras revelar lo que, según ella, fue testigo en territorio europeo: cuando visitó la residencia del hoy mandatario, quien en esa época era secretario del embajador en Bélgica, Carlos Arturo Marulanda Ramírez.

“Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida”, trinó el mandatario en su perfil de la red social X (Twitter), luego de conocer lo que dijo Betancourt en la entrevista concedida a la revista Semana.

Fue tal el enojo que desataron dichas declaraciones que Petro mencionó –de manera indirecta– el fuerte episodio que vivió la también exsenadora, quien estuvo seis años y cinco meses en poder de la guerrilla de las Farc antes de ser rescatada durante la Operación Jaque.

“Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales. Le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia”, agregó el mandatario en esta red social.

¿Qué dijo Ingrid Betancourt de Gustavo Petro?

Luego de la conversación que tuvo con la revista Cambio en la que desmintió que sufra de alguna enfermedad que le impida desempeñarse en el cargo, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que, en la campaña presidencial, fue la versión de Betancourt, que habló de un presunto episodio depresivo en Bruselas cuando fue a visitarlo.

“Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con (Carlos Alonso) Lucio. Eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces, Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme”, manifestó el presidente Petro.

Acto seguido, Ingrid Betancourt, en diálogo con la revista Semana, contó nuevos detalles del episodio, pues, de acuerdo con su opinión, el país está preocupado por las constantes ausencias del mandatario, quien en sus primeros 13 meses como presidente ha incumplido la agenda en más de 90 oportunidades.

“No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal”, manifestó la también exsenadora, quien estuvo secuestrada durante seis años por la guerrilla.