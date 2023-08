Colombia busca personas desaparecidas en fosas comunes de doce países

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es la entidad responsable de dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto del conflicto armado en Colombia. Foto: Infobae.

La violencia en Colombia no solo ha dejado muerte y tristeza en la población, sino también incertidumbre. Actualmente, en el país hay más de 133.000 desaparecidos. Esta clasificación no implica necesariamente que la persona haya fallecido, pero sí indica que no hay información sobre su paradero actual.

Dentro de ese ámbito, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es la entidad responsable de dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto del conflicto armado en Colombia. Además de las labores dentro del país, también está buscando personas desaparecidas en fosas comunes de doce naciones.

De acuerdo con El Colombiano, al país han llegado 84 solicitudes de doce destinos diferentes respecto a búsquedas en fosas comunes en las que podrían estar los restos de personas de nacionalidad colombiana, por lo que la UBPD deberá iniciar las gestionas con cada cancillería para activar las acciones humanitarias.

Venezuela es el país con más reportes

Con 38 reportes, Venezuela es la nación con más informes respecto a posibles cuerpos colombianos en fosas comunes; lo cual ya había sido revelado por el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso en las audiencias como parte del proceso de la justicia transicional, ya que allí afirmó que con ayuda de la fuerza pública se borró la evidencia de 200 víctimas que habrían sido enterradas en fosas comunes en Venezuela.

Mancuso afirmó que en 2001 fueron movilizados 50 cuerpos antes de que pudieran ser encontrados por la Fiscalía. Foto: EFE/Mario Caicedo

“Todas las víctimas arrojardas en territorio venezolano, unos al río para que se los llevara y otras algunos miembros de las autodefensas ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas. Allá hay más de 200 personas”, fueron las palabras de Salvatore Mancuso.

De la misma forma, Mancuso reveló que en 2001 fueron movilizados 50 cuerpos por orden de Carlos Castaño tras reuniones con mandos militares en las que se expuso la presión del Gobierno nacional de la época, ya que estos no debían de ser encontrados por la Fiscalía General de la Nación.

“En el año 2001 la Fiscalía estaba cerca de encontrar una fosa común que teníamos, unas 50 personas que se habían capturado y asesinado y se iban enterrando en un cementerio clandestino que teníamos. Esa evidencia se desaparecía y por eso se llevaban a Venezuela. Carlos Castaño me dio la orden de coordinar esa desaparición de víctimas a partir de una reunión de altos mandos militares por la preocupación y por presiones del Gobierno nacional de ese entonces, esto es año 2000- 2001, por el número de víctimas”, puntualizó el exjefe paramilitar.

De la misma forma, se afirmó que en 31 de los 32 departamentos de Colombia, a excepción de San Andrés, habría cementerios, bóvedas y fosas comunes con víctimas del conflicto armado.

Países con más solicitudes a la UBPD respecto a fosas comunes

Venezuela: 38

Ecuador: 30

Panamá: 5

Perú: 2

Estados Unidos: 2

Haití: 1

Honduras: 1

México: 1

El Salvador: 1

Brasil: 1

Chile: 1

Costa Rica: 1

Ecuador es el segundo país con más solicitudes. En particular, hay un especial interés en un cementerio donde podrían encontrarse varios cuerpos de exguerrilleros colombianos. Aunque esto sugiera la presencia de miembros de grupos al margen de la ley, el mandato constitucional ordena buscar a todas las personas de nacionalidad colombiana, sin excepciones.

Los reportes recibidos por la UBPD desde el exterior son entre 1978 y 2017, pero lejos de las determinaciones o analogías que se puedan hacer al respecto, la búsqueda de estos desaparecidos se hace desde la presunción de que están con vida, ya que independiente de las circunstancias, esta entidad no puede concluir que una persona haya o no muerto.