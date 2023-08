Abogado de Day Vásquez dijo que no han sido notificados del inicio de la cooperación con Fiscalía: seguridad no ha sido reforzada

Alait Freja, abogado de Day Vásquez, habló de lo que se viene en el caso de su defendida. Fotos: Infobae-@DayVasquezc/Twitter

La visita de Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, a su hijo, Nicolás Petro Burgos, que reside en un exclusivo sector de Puerto Colombia (Atlántico), causó revuelo en las redes sociales. Y todo porque el primogénito del jefe de Estado se había negado a recibir a su padre cuando estuvo recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

E incluso, justo en el momento en el que se supo del encuentro entre padre e hijo, la exesposa de Petro Burgos, Daysuris Vásquez, se pronunció en las redes sociales con un llamativo mensaje, el cual dio pie para diferentes interpretaciones, en especial de los contradictores del mandatario, quienes calificaron la repentina reunión entre ambos como un intento del presidente de presionar a su primogénito.

“Yo SÍ seguiré colaborando con la justicia”, indicó Vásquez en su perfil de X (Twitter), en un mensaje en el que dejó abierta la posibilidad de que quienes son sus seguidores, o simples usuarios, respondieran al mismo. A diferencia de sus otros post, con lo que tendría la intención de recibir interacciones y de que su mensaje se hiciera más viral, como en efecto ocurrió.

Al respecto, Infobae Colombia habló con el abogado de Vásquez, Alait Freja, acerca de este mensaje y, también, de la visita del fiscal Mario Burgos a Barranquilla (Atlántico) para el inicio del proceso de colaboración de su cliente con la justicia. Y en un diálogo corto, pero conciso, el letrado dejó varios puntos claros; a raíz de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en el país.

Reafirmó el compromiso de Day Vásquez

Ante la pregunta de qué quería decir con su mensaje Vásquez, el apoderado de la expareja de Nicolás Petro manifestó que con ello estaba ratificando su papel en este proceso, en el que fue acusada de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. “Solo estaba confirmando su compromiso”, refirió Freja a esta redacción, en lo referente con su post.

A su vez, ante la pregunta de si con su trino en la red social X estaría acusando a su excompañero sentimental de reversar su deseo de entregar información a la Fiscalía, como lo manifestó en las audiencias del 1 y 3 de agosto de 2023, durante la imputación de cargos e imposición o no de medida de aseguramiento, el abogado de la mujer fue enfático en su respuesta.

“No tengo conocimiento de ese tema, habida cuenta que Nicolás tiene su abogado y desconozco sus estrategias”, alegó Freja sobre el particular.

Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron cobijados con libertad condicional, tras ser imputados de los delitos de lavado de activos, en el caso de ambos; y en el de la mujer, de violación de datos personales. Foto: Infobae Colombia

Asimismo, en si habían sido notificados del inicio de las diligencias de colaboración con la justicia, el representante de Day Vásquez indicó que, hasta el momento, no tiene en su poder un documento que así lo certifique. “Hasta la fecha, no hemos recibido comunicación formal al respecto. Estamos en espera, dispuestos a cuando nos notifiquen”, agregó el abogado de la defensa.

Del mismo modo, Freja hizo énfasis en que tampoco ha sido reforzada su seguridad, como lo pidió en las audiencias, ante la magnitud del caso en el que participa y las denuncias que se han conocido.

Acusaciones como la recepción de dineros de Santander Lopesierra, El Hombre Malboro; Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Turco Hilsaca, y el contratista Óscar Camacho, que tenían como destino la campaña del presidente Gustavo Petro, pero que terminaron en bolsillos de su hijo y su entonces esposa. Al exdiputado del Atlántico le comprobaron ganancias ilícitas por 1.053 millones de pesos.

“Con respecto a mi seguridad, hasta la fecha no he recibido respuesta alguna”, resaltó el letrado, quien había hecho una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al sentir que su vida podría estar en serio riesgo. Su cliente, Vásquez, goza de libertad condicional, luego de que se comprometiera con la Fiscalía a entregar toda la información y se demostrara que no representa un peligro para la sociedad.