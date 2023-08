Polo Polo con escoltas y chaleco antibalas: “No voy a dejar que me pase lo mismo del candidato presidencial de Ecuador”

Se ha vuelto recurrente ver al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, participar en las protestas contra el Gobierno de Gustavo Petro con chaleco antibalas. Foto: Twitter (@MiguelPoloP)

En la más reciente manifestación de la oposición contra el Gobierno nacional, el representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, dijo que lo habían amenazado muchas veces y que por eso portaba chaleco antibalas. El congresista agregó que no quería que se repitiera en Colombia lo que le pasó al candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador.

“Aquí lo que se está viendo es coca y sangre, esa es una realidad que no podemos ocultar, y no voy a dejar que me pase lo mismo que al candidato presidencial de Ecuador, que lo asesinaron a balazos (...) Yo creo que le sirvo más al país vivo que muerto”, sostuvo el congresista en diálogo con Revista Semana.

Durante la manifestación en la plaza de Bolívar, Miguel Polo Polo estuvo fuertemente custodiado por un anillo de seguridad y se acercó a las personas, les agradeció por el apoyo y aseguró que desde el Congreso seguirá enfrentando al Gobierno nacional.

Miguel Polo Polo asistió a las manifestaciones contra Gustavo Petro acompañado de un esquema de seguridad. Fuente: Twitter / Miguel Polo Polo.

Ya se ha vuelto costumbre ver a Miguel Polo Polo con chaleco antibalas y un esquema de seguridad en las manifestaciones contra Gustavo Petro la primera vez que hizo una aparición de ese tipo fue en las calles de Medellín el pasado 15 de febrero, cuando en medio de la multitud lanzó expresiones como: “Gustavo Petro: si creías que Colombia iba a ser tu campamento guerrillero, estás muy equivocado”.

En esa protesta también portó una gorra de uso exclusivo de la Policía Nacional y estrenó el chaleco que le había solicitado con afán en semanas anteriores a la Unidad Nacional de Protección. “Aquí ustedes tienen un congresista por las comunidades negras que no se ha arrodillado al comunismo”, dijo Polo Polo en ese momento.

Polo Polo criticó al Gobierno

Miguel Polo Polo también arremetió contra Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque, según él, no hay seguridad en el país. “Hoy en Colombia no hay ministro de Defensa, esa es una realidad. Lo que tenemos es un pelele que al mes está cobrando 26 millones de pesos para dejar morir a nuestros policías y militares”, sostuvo.

Polo Polo dijo que en lo corrido del año el secuestro ha aumentado más del 100% y que, a la fecha, van más de 160 líderes sociales asesinados en el territorio nacional; sin embargo, según la cifra registrada por Indepaz, a corte del 8 de agosto se habían presentado 100 homicidios de líderes y defensores de los derechos humanos en Colombia.

Miguel Polo Polo criticó a David Racero. Colprensa

El congresista cuestionó la falta de pronunciamiento de senadores y representantes a la Cámara simpatizantes del Gobierno nacional y de las personas que criticaban la gestión de seguridad de los anteriores mandatos. “¿Dónde están David Racero, María José Pizarro, María Fernanda Carrascal? ¿Dónde está toda esa izquierda que en el Gobierno de Duque salía con camisetas y pancartas diciendo ‘nos están matando’? se hacen los ciegos, sordos y mudos”, puntualizó.

Entre otras cifras, Polo Polo dijo que la extorsión era el delito que más había aumentado y que las cifras de este año eran superiores a las de hace una década: “5.200 extorsiones se registraron en este semestre, es una locura. Estamos pidiéndole explicaciones al señor Petro, que nos dé él las explicaciones de porqué su hijo está testificando de que a su campaña presidencial ingresaron dineros del narcotráfico”.

El representante a la Cámara también recordó que Villavicencio realizó varias denuncias contra la senadora Piedad Córdoba y Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por temas relacionados con la supuesta financiación ilegal de la campaña.