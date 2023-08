Gobernador del Meta pidió la renuncia del ministro del Interior y Petro le respondió: “No tiene por qué meterse en mi definición del gabinete”

"Usted siempre ha sido respetuoso con nosotros, su ministro Luis Fernando Velasco también debería serlo", comentó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Foto: Colpresa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, contestó fuertemente al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de que este funcionario le pidiera la renuncia al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por ser, según él, un ‘incompetente’ que le ‘hace daño al país’.

Te puede interesar: Duro reclamo del gobernador de Meta al ministro del Interior: lo tildó de “hipócrita” e “incompetente”

El jefe de Estado le pidió a Zuluaga no meterse en la definición de su gabinete. “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional”, trinó el mandatario nacional.

“Tiene razón, presidente Gustavo Petro. Usted siempre ha sido respetuoso con nosotros, su ministro Luis Fernando Velasco también debería serlo. Pero el problema más importante está en que no podemos seguir minimizando los graves problemas de seguridad que tiene el país. En el Meta, a sus órdenes”, contestó el gobernador.

Te puede interesar: Gobernadores pidieron la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: este fue el motivo que “rebosó la copa”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Las palabras de Gustavo Petro surgieron luego de que el gobernador otorgara una entrevista a Noticias Caracol. En su diálogo, entre otras cosas, aseguró que es muy triste que una persona como Velasco, en el cargo del Ministerio del Interior, le falte al respeto a los colombianos.

Te puede interesar: El contundente mensaje del gobernador de Cundinamarca al ministro del Interior: “Tómese en serio su cargo, póngase los pantalones”

“Las masacres, los muertos, los atentados y los secuestros son reales. ¿Será que el ministro no ha leído el informe de la ONU, que dice que es duro lo que está pasando en Colombia?”, cuestionó el Gobernador.

Según Zuluaga, el ministro le está faltando el respeto a las familias que todavía ‘lloran a sus muertos’.

Lo dicho por Juan Guillermo Zuluaga coincide con el comunicado emitido por parte de varios gobernadores de diferentes zonas del país. En la misiva redactaron: “Señor Presidente Gustavo Petro, estamos seguros que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones”.