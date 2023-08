Famosos reportaron cómo vivieron el sismo en la capital del país

La actriz compartió en sus redes sociales los momentos de angustia tras el movimiento telúrico

Hacia el mediodía Bogotá y parte del centro del país sintió un fuerte movimiento telúrico, con magnitud 6.1 el jueves 17 de agosto. De acuerdo con los organismos de socorro, el sismo duró cerca de tres minutos y se presentaron varias réplicas, una de ellas siendo la más fuerte después del primer temblor.

La alcaldesa Claudia López informó que se implementarían todos los mecanismos de prevención y atención de desastres, así como se haría una inspección por los diferentes puntos de la ciudad para evidenciar cuáles fueron las principales afectaciones. De acuerdo con la mandataria capitalina, se presentaron daños en la línea semafórica de la ciudad y rescates de personas atrapadas en ascensores.

A través de las redes sociales, varias celebridades reaccionaron al fuerte movimiento de tierra que sacudió a la capital del país y que tuvo como epicentro el municipio del Calvario, en Meta. Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Alina Lozano, que aseguró haber estado al interior de su vivienda cuando ocurrió la fuerte réplica.

“Amigos, no, espero que todos estén acompañados. Estoy saliendo al punto de encuentro que debe ser cuando ocurren este tipo de cosas (…) Volvió a temblar otra vez, no sé si son las réplicas, pero me están temblando mis piernitas, por favor acordarnos de todo lo que dicen cuando hay este tipo de cosas, qué hacer (…) Que todos estemos bien”, expresó la actriz en sus redes sociales.

Posteriormente, el actor Emmanuel Esparza también reaccionó al temblor que, de acuerdo con sus palabras, se sintió como un “terremoto”: “Vamos a pensar y desear que no haya pasado nada grave, que todo el mundo esté bien. Aquí en el coche esperando a meter el carro en el garaje y que todo esté bien, con un poquito de seguridad. ¡Qué susto!”.

Otros de los que se pronunciaron en redes sociales fueron los creadores de contenido conocidos como Los de Ñam, que en el momento del evento geológico se encontraban en medio de una entrevista y debieron evacuar las instalaciones del lugar.

“No están haciendo evacuar. El temblor fuertísimo, nunca había sentido algo tan fuerte (…) Dios mío, yo pensé que se iba a abrir la tierra”, expresó uno de los integrantes del grupo.

Por su parte, la presentadora Viena Ruíz también compartió con sus seguidores el aterrador momento, en el que indicó que su mascota, Ágata salió, a buscar refugio debajo de la cama de la comunicadora. Incluso, mientras publicó el mensaje del primer sismo, se produjo una de las fuertes réplicas y dejó ver que su gata todavía estaba asustada.

“Acabó de temblar tan duro, nunca había sentido un temblor tan largo (…) Se oyen las alarmas, la gente está afuera en las calles. ¡Volvió a temblar! Ágata todavía está asustada, no hace sino mirar para afuera”, expresó la reconocida presentadora.

El presentador Carlos Vargas también compartió con sus seguidores que se encontraba al interior del canal y debieron ser evacuados debido a la magnitud con la que se sintió en la capital de país: “En Bogotá se sintió fuerte (…) De una nos hicieron evacuar”, expresó, mientras mostraba que una de las lámparas del sitio se movía con una de las réplicas.

Asimismo, la presentadora Mary Méndez publicó en sus redes sociales las fuertes imágenes del movimiento en su apartamento. La comunicadora estaba narrando lo que había ocurrido minutos antes, cuando de repente una de las réplicas que se presentaron consiguieron mover una de sus lámparas.

“Estoy totalmente impactada después del temblor de ahorita. Fue terrible. Yo, no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo a la manera de morir. Mi mayor miedo es morir en un terremoto”, expresó inicialmente la comunicadora. Al finalizar, muestra el interior de su vivienda y se le oye decir: “Está temblando de nuevo en este momento”.

Las exreinas colombianas Gabriela Tafur y Laura Barjum también comunicaron que debieron evacuar los lugares en los que se encontraban y relataron que el temblor las cogió desprevenidas.