Caso José Manuel Gnecco: Definieron la fecha para la reanudación del juicio por el asesinato de su esposa

La defensa del procesado había realizado varias maniobras dilatorias para evitar el avance del juicio contra Gnecco; pero un juez de San Andrés ya definió fecha para la reanudación de la diligencia. Foto: Colprensa.

En julio de 2023, una jueza de control de garantías negó la libertad de José Manuel Gnecco por vencimiento de términos. El principal (y único) sospechoso por el crimen de su esposa, María Mercedes Gnecco, había evadido en reiteradas ocasiones su llamado a juicio a través de recursos interpuestos por su defensa.

Sin embargo, el juzgado 1 del Circuito de San Andrés fijó la fecha para el reinicio de esta diligencia en la que se definirá si el abogado es el responsable de los delitos de homicidio agravado, ocultamiento de pruebas, porte ilegal de armas y falsedad en documento público.

El juicio, así las cosas, se reanudará el martes 22 de agosto desde las 8:30 a. m. en la isla, pues a comienzos de junio los abogados de Gnecco solicitaron al Tribunal de esa zona el traslado del expediente a Bogotá, alegando falta de garantías para la seguridad del apoderado.

De acuerdo con los argumentos presentados, el procesado no podía viajar hasta San Andrés debido a que la víctima habría muerto a manos de un grupo delincuencial. En consecuencia, este también podría ser asesinado por los supuestos integrantes de la estructura mencionada. Pero el Tribunal no acató esa petición y, en cambio, el juzgado que leerá la decisión fijó no solo la fecha del juicio, sino de otras dos diligencias que se llevarán a cabo también durante agosto.

Previo a los días anunciados, el equipo defensor de Gnecco presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que fue vulnerado su derecho a un juicio en plazo razonable. El alto tribunal negó el recurso y con eso se esperaba que la diligencia fuera reanudada el 25 de julio, fecha prevista en primera instancia.

Antes de ese día, el fiscal del caso, Mario Burgos, viajó hasta la isla para asistir de manera presencial al juicio, pero este tuvo que ser aplazado por un “dolor de cabeza” de Wilson Cadena, apoderado de José Manuel Gnecco. Incluso, había pedido la libertad por vencimiento de términos, pero también fue derogada.

En aquella decisión publicada el viernes 14 de julio, la jueza sexta Penal Municipal expuso que los términos exigidos por la ley no se vencieron. Con esto, el procesado continuó recluido en la misma cárcel de San Andrés donde fue trasladado desde el 7 de ese mes por orden del Inpec.

Tras más de ocho horas de audiencia, el juzgado también negó las recusaciones presentadas por la representación de víctimas y la Fiscalía General de la Nación.

El apoderado de las víctimas, Iván Jiménez, y el fiscal Burgos, habían señalado que la juez no estaba en condiciones de decidir sobre la solicitud que hizo la defensa de Gnecco. Lo anterior, luego de que esta denunció supuestas presiones para tomar una decisión con relación a la libertad del acusado por vencimiento de términos.

En medio de este proceso también se denunció que el investigado fue trasladado a San Andrés en un jet de uso exclusivo del fiscal General, Francisco Barbosa. De acuerdo con lo señalado por Cambio, una hora de vuelo en esta aeronave podría costar hasta 20 millones de pesos. El ente acusador también habría generado trabas para la continuación del juicio.

Sobre el traslado y la búsqueda de una justificación, la Fiscalía sostuvo que todas las órdenes de movimiento de presos las expide el Inpec y que el jet no se usaba solo para Barbosa Delgado, sino “para lo que se necesitaba” según el medio citado.

El 4 de noviembre, el ente acusó formalmente a Gnecco por los delitos homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, falsedad ideológica de documento privado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.