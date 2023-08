Escándalo en Junior: Jefferson Martínez estaría de pelea con Bolillo y se retiró de la concentración

Jefferson Martínez, portero de Junior que reemplazó a Sebastián Viera en el primer semestre de 2023. Foto: Junior FC

El Junior de Barranquilla está listo para darle la vuelta a la serie frente al Cúcuta Deportivo en la Copa Betplay, en octavos de final, a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Metropolitano, a donde llega ganando el cuadro nortesantandereano por 4-3 y con los Tiburones en medio de una crisis deportiva.

Los rojiblancos no han ganado en lo que va del segundo semestre de 2023. El técnico Hernán Darío Gómez está plagado de críticas y la junta directiva, nuevamente, se encuentra en el ojo del huracán por la manera en que eligen a sus entrenadores en los últimos años.

Sumado a eso, durante el miércoles 16 de agosto se presentó una polémica con Jefferson Martínez, portero que se retiró de la convocatoria para el juego ante el Cúcuta, y todo sería por una posible discusión con Bolillo Gómez porque Santiago Mele estaría por encima del jugador.

Salida inesperada

Durante la noche del martes 15 de agosto, el Junior de Barranquilla presentó la lista de 18 convocados para el partido contra el Junior y uno de los hombres era Jefferson Martínez, que no ha sumado minutos en el segundo semestre pese a que fue el reemplazante de Sebastián Viera en la pasada Liga Betplay.

Jefferson Martínez apareció como convocado en Junior ante Cúcuta, pero sus diferencias con el técnico lo sacaron.

Más allá de que Santiago Mele iba a ser el guardameta inicialista del técnico Hernán Darío Gómez, Martínez esperaba que le dieran más oportunidades para mostrar su talento, rotar la posición y demostrar que podía pelear el puesto nuevamente, pero lo que informó el medio local Diario Deportes fue todo lo contrario.

Al parecer, el entrenador le confirmó al portero que el uruguayo atajaría ante Cúcuta por la Copa Betplay, no le gustó la idea y le respondió al cuerpo técnico que se sentía incómodo, así que se retiró del hotel donde concentraban y al mediodía del 16 de agosto salió que Jaime Acosta reemplazaba a Martínez, quien aún no se pronuncia tras lo ocurrido.

Jaime Acosta apareció como reemplazante de Jefferson Martínez para el juego ante Cúcuta por Copa Betplay.

Cabe recordar que Jefferson Martínez atajó en 10 compromisos de la anterior Liga Betplay, le marcaron seis goles y en siete compromisos mantuvo su arco en cero, también tuvo opción de irse a otro club, pero el entrenador lo mantuvo debido a sus buenos números en el primer semestre.

Enamorado, la otra baja

Si la baja de Jefferson Martínez, por una aparente “pataleta”, sorprendió a los aficionados del Junior, la novedad de José Enamorado causó preocupación porque sufrió un esguince en el tobillo izquierdo mientras entrenaba y debió salir de la convocatoria a último momento.

José Enamorado en su presentación como nuevo jugador de Junior y una de las promesas para mejorar la mala situación del club. Foto Junior FC

Omar Albornoz fue el futbolista que apareció en la lista de futbolistas durante el miércoles 16 de agosto, pero no es seguro que el deportista sea titular en el estadio Metropolitano, donde las opciones están entre Pablo Rojas o el venezolano Luis González, este último provocaría que Gonzalo Lencina vaya al banco por el número límite de extranjeros en cancha que son tres.

Enamorado apenas llevaba dos partidos con el Junior, el último arrancó como titular ante el Deportivo Pasto por la Liga Betplay, en el empate sin goles, y se estaba afianzando como una carta importante para el ataque de los Tiburones para resolver la falta de goles.

La falta de “armonía futbolística”

Julio Comesaña, extécnico de Junior en 10 ocasiones, habló para ESPN sobre la presión que implica un equipo como Junior, en especial cuando los resultados no son los mejores y recordó un día en que la afición estaba enojada con el equipo: “Quiero recordar que alguna vez iba a salir en tanqueta con los jugadores, estaba Giovanni Hernández acá. Giovanni me dijo, Julio, no nos montemos en la tanqueta, aguantemos aquí’”.