Ministro de Hacienda confirmó que crecimiento del PIB consolida la desaceleración económica de Colombia

Hay alarma en Colombia por el pobre crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el segundo trimestre del año, ya que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), solo se creció 0,3% frente al segundo trimestre del 2023.

Por esto, analistas y dirigentes gremiales se pronunciaron y solicitaron al Gobierno de Gustavo Petro un plan de reactivación urgente.

Aunque suene muy preocupante, para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no lo es tanto porque con la información emitida por el Dane ya conoce qué sectores están disminuidos y a cuáles se les debe apuntar a trabajar de cara a los siguientes meses.

Sin embargo, aseguró que con esto ya se consolida la desaceleración económica que se tenía advertida desde el 2022.

“El Dane ha entregado el resultado del segundo trimestre para el crecimiento del PIB. Es 0,3%, positivo. Eso significa que se está consolidando la desaceleración económica y que ya están identificados los sectores en los cuales hay mayores dificultades y sobre los cuales hay que actuar en el segundo semestre para construir la reactivación económica”, indicó el funcionario.

De igual forma, precisó que cuando se observa el consolidado del año, del primer semestre de 2023, el crecimiento es de 1,7% y está en la senda de lo que se tiene previsto de que Colombia puede crecer por encima del 1% y terminar el año entre 1,8% y 2%.

“¿Qué hay que hacer? Como lo dicen las cifras hay que actuar sobre el sector de construcción, obras civiles y construcción de vivienda, que son los que tienen el negativo más alto, y sobre los cuales hay que hacer la recuperación económica”, enfatizó.

También dijo que hay que actuar en términos de propiciar la recuperación del tejido industrial y que la agricultura fortalezca el proceso productivo de los territorios.

Sesgo a la baja

Frente a la proyección del ministro, el vicepresidente Técnico de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Alejandro Vera, coincidió con Bonilla en que el PIB de Colombia podría crecer entre 1,8% y 2%, ya que prevé que sería del 1,9%, aunque con un sesgo a la baja.

“De cualquier manera, el sector financiero sigue comprometido con dar créditos a los hogares y empresas que lo requieran. También, anotó que es muy importante adoptar medidas de liquidez que ayuden a estimular la demanda”, dijo Vera.

Quien se mostró muy preocupado por el crecimiento económico de Colombia es el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que ve un grave aporte de la inversión.

“Crecimiento del PIB en el primer semestre: Lo más preocupante es la contribución negativa de la inversión al crecimiento. Esto quiere decir que la inversión no sumó, sino que restó, y mucho”, apuntó Cárdenas al citar que la inversión tuvo una caída de 3,6%

Entre tanto, el profesor asociado de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo enfatizó en que la economía colombiana tuvo un “aterrizaje suave” en los primeros meses del 2023 y ve con preocupación en que no hay como despegar.

“Aterrizaje suave tuvo la economía colombiana en lo corrido del año. Lo grave es que no tenemos cómo despegar de nuevo y sin crecimiento económico no hay progreso social posible”, alertó.

Agregó que el panorama por sectores es sombrío. Esto, teniendo en cuenta que los números negativos que tuvieron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4%); industrias manufactureras (-2,6%); construcción (0,5%), comercio al por mayor y al por menor (2,9%); actividades profesionales, científicas y técnicas (-0,8%), y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (-2.2%).

“Los sectores productivos que pueden sostener la economía son los de peor desempeño. El empuje no puede venir del Estado. No solo no es sostenible crecer a punta de gasto público, sino que hacerlo desplaza al sector privado”, advirtió Restrepo.