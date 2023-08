En Cartagena, un caballo se desplomó y murió en plena avenida Pedro de Heredia

Al parecer, el equino presentaba una fractura de miembro anterior derecho, y sus dos miembros posteriores estaban totalmente aprisionados en la rejilla de una alcantarilla. Imagen de referencia: iStock

En horas de la madrugada del sábado 12 de agosto, transeúntes encontraron un caballo desplomado en la avenida Pedro de Heredia, en el Pie de La Popa en Cartagena. Los ciudadanos dieron aviso a las autoridades encargadas para poder bríndarle la atención oportuna al animal.

El caballo, que quedó tendido sobre el pavimento, halaba una carretilla, cuando el equino se desplomó. Vecinos del sector y testigos del hecho contaron al diario El Universal que un sujeto le quitó la carretilla e intentó reanimar al caballo, pero este no respondió. Asimismo, resaltaron que el animal “llevaba exceso de carga” y se notaba en estado de desnutrición.

Al sitio llegó la Policía Ambiental y el Cuerpo de Bomberos para atender la situación, mientras llegaban funcionarios de la Umata a realizar la debida atención medica caballo. Ya en el lugar, un equipo de veterinarios de la Unidad adscrita a la secretaría de Medio Ambiente procedió a identificar al animal a través de un lector de microchip para conocer la identidad de su propietario y así ver si podían contactarlo

No obstante, no fue posible dar con el paradero del supuesto cuidador, debido a que el equino no contaba con el mencionado dispositivo, por lo que se presume que no estaba censado.

De acuerdo con el informe presentado por los funcionarios de la Umata, el animal presentaba una fractura de miembro anterior derecho, y sus dos miembros posteriores estaban totalmente aprisionados en la rejilla de una alcantarilla. Dadas las condiciones en las que se encontraba el equino, los veterinarios tomaron la decisión de aplicarle la eutanasia.

“Debido al fuerte dolor que sentía el caballo y su mal pronóstico, las entidades tomaron la decisión de aplicar la eutanasia como acto humanitario para aliviar su sufrimiento”, indicó el Distrito.

Por el momento se conoce que las autoridades adelantan las indagaciones correspondientes para dar con el cuidador del equino. Con apoyo del DATT y la Guardia Ambiental, el animal fue trasladado para realizar su disposición final a cargo de Pacaribe, empresa de aseo del sector.

Perro pitbull desfiguró a un indefenso caballo en Popayán

Los dueños del perro afirmaron que no tenían conocimiento de la norma que obliga a tener a este tipo de caninos con bosal.

Un perro de raza pitbull atacó a un caballo en el sector comercial de Galerías en Popayán; durante algunos segundos varios hombres tuvieron que jalar al perro debido a que este aprisionó la trompa del otro animal, ejerciendo el bloqueo de mandíbula que caracteriza a los caninos de presa.

De acuerdo al testimonio de algunos testigos que estaban en el lugar, el caballo que era utilizado como vehículo de tracción se encontraba junto a su dueño en el momento que un individuo paso por su costado junto al pitbull que no tenía bozal, como lo indica el artículo 108 F de la Ley 746 de 2022, por lo que, en un descuido de esta persona, el perro se abalanzó en contra del potro.

Debido a la fuerza que ejercía el perro en contra de su presa, el caballo estuvo durante varios segundos padeciendo de la mordedura del canino, lo que le provocó diferentes heridas abiertas en el rostro, esto ante el asombro de las personas que observaron la escena.

Como método de defensa, el caballo intentó usar sus patas en diferentes oportunidades para intentar escapar; sin embargo, debido a que se encontraba amarrado de una carroza, estas intenciones quedaron bloqueadas.

Finalmente, uno de los sujetos utilizo un palo con el que hizo tracción en la mandíbula del perro, por lo que este soltó al caballo que continúo relinchando tras el ataque; inmediatamente el dueño del pitbull tomó a su mascota y se retiró del lugar, no sin antes recibir el reproche de los presentes, a lo que este indicó que no tenía conocimiento de la norma que le obliga a tener a su mascota con un bozal en la calle.