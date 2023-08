Fiscal General de la Nación había advertido que Petro puso en peligro su vida

Fiscalía habría descubierto un plan del ELN para asesinar al fiscal Barbosa. Foto: De archivo / Reuters

En la tarde del 8 de agosto, la Fiscalía General de la Nación reveló que el ELN estaría planeando asesinar al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, señalando que tenía información desde tres fuentes, las Fuerzas Militares, el CTI y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Sin embargo, esta no es la primera vez que en la Fiscalía se habla de amenazas contra Barbosa, ya que en mayo fue el propio fiscal el que señaló que su familia dejaría el país tras tomar como amenaza una afirmación del presidente de la República, Gustavo Petro.

En aquella ocasión el mandatario señaló que por ser jefe de Estado, esto lo hacía estar jerárquicamente por encima de la Fiscalía General de la Nación; pronunciamiento que se hizo en medio de las confrontaciones que el presidente había tenido con el fiscal Barbosa, diferencias que en la actualidad no se han zanjado.

“El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, aseguró el presidente durante su visita a España.

Fotografía de archivo en la que se registró al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa (d), en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Debido a ello, el 5 de mayo Francisco Barbosa se refirió directamente al mandatario a través de una rueda de prensa pública, en la que afirmó que las palabras del mandatario eran una amenaza contra él, razón por la que tomó la decisión de sacar a su familia de Colombia, señalando que no tenía garantías de que no pudiera ser asesinado.

“Hoy, toda la seguridad mía y la de mi familia en este momento está en riesgo. No tengo ninguna garantía de que no me vayan a asesinar en los próximos días o de que me vaya a ocurrir algo en Colombia, pero yo no soy un cobarde. No voy a huir de Colombia en un avión”.

A pesar de la forma en que el fiscal Barbosa tomó las afirmaciones del presidente, continuo en el país desempeñando su cargo; señalando que lo hacía por su familia, por los colombianos y por los funcionarios que trabajaban en el país.

“A los colombianos les diré que yo me quedo, como un colombiano más, como ciudadano, que se siente orgulloso de haber nacido en este país, que se siente orgulloso de sus instituciones, que me siento orgulloso de la historia de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de todas las personas que me precedieron y fueron gente decente, que participaron activamente en la vida cotidiana de los colombianos, por todos los funcionarios que lo que hacen es trabajar en las regiones”, agregó.

Con francotiradores, así sería el plan del ELN contra el fiscal Barbosa

Fiscalía habría descubierto un plan para asesinar al fiscal Barbosa. Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en julio se habría llevado a cabo una reunión entre cinco altos mandos del ELN en Venezuela, en donde se habría capacitado a los guerrilleros para que ejecutaran un atentado con francotiradores contra Francisco Barbosa, el cual estaría al mando de alias El Rolo.

De la misma forma, la Fiscalía habría descubierto que el frente urbano del ELN liderado por El Rolo hizo transacciones equivalentes a más de tres millones de dólares, cifra que sería similar a la que se utilizó para el atentado a la Escuela General Santander en 2019.

Debido a esto, la Fiscalía notificó que se han iniciado labores de indagación para corroborar que la información recibida sea cierta, además de recaudar las pruebas necesarias para poder tomar decisiones al respecto.

“La Fiscalía General de la Nación, por medio de sus fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones criminales, adelanta la investigación de estos hechos, en orden de corroborar la información, recaudar las pruebas necesarias y adoptar las decisiones que en derecho correspondan”, concluye el comunicado de la Fiscalía.