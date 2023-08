Secretaría de Salud de Cali aclara malentendido de la ambulancia solicitada por Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez estaba en medio de una polémica por supuestamente haber solicitado una ambulancia para estar disponible las 24 horas del día en su residencia, en Dapa. Pero, la Secretaría de Salud de Cali explicó cómo se aplica el servicio. Foto: Colprensa.

Luego de que se conociera que el equipo a cargo de la protección y seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez habría solicitado una ambulancia de la red pública de Cali para que esté disponible las 24 horas del día en su residencia en Dapa, la Secretaría de Salud de la ciudad aclaró por medio de un comunicado en el que aquel es un servicio que se le ha prestado a todos los presidentes y vicepresidentes anteriores y que en esta ocasión se incluyó al Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Así mismo, la entidad explicó que aquel es un servicio que se dispone de acuerdo a la solicitud de desplazamientos en la ciudad y sus alrededores, es decir, en los momentos en los que se realiza la caravana presidencial, para que se permita garantizar la integridad de la alta funcionaria de Gobierno.

“En relación con el transporte asistencial de pacientes, la Secretaria de Salud del Distrito cuenta con la información actualizada de las entidades o empresas prestadoras de dicho servicio inscritas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud –REPS– y articulado con el CRUE de Santiago de Cali, la disponibilidad del mismo para atender las solicitudes del equipo de seguridad de la señora Vicepresidenta Francia Márquez en sus caravanas de desplazamiento a las actividades programadas o a su domicilio ubicado en el corregimiento de Dapa (municipio de Yumbo)”, se puede leer en el documento de la entidad.

La Secretaría de Salud de Cali explicó que no se trata de un servicio de 24 horas para la vicepresidenta, y que todos los vicepresidentes han tenido el mismo beneficio. Foto: Secretaría de Salud de Cali.

La Secretaría de Salud negó además que actualmente no haya suficientes ambulancias en la ciudad, pues hay 58 de estos vehículos disponibles para atender emergencias.

También explicó que no es posible asignar un vehículo que esté disponible las 24 horas del día en la residencia de la vicepresidenta y que el vehículo solo se pone a su disposición cuando ella requiera un recorrido puntual dentro de Cali y sus alrededores.

“Dentro de las funciones previstas para la Secretaría de Salud no se tiene asignada la prestación de servicios de transporte asistencial de pacientes, por tanto, las actividades desarrolladas por el ente territorial se circunscriben a la coordinación de los diferentes actores prestadores de salud, con el fin de entregar información actualizada de la disponibilidad de la red en caso de un requerimiento”, agrega el comunicado.

Francia Marquez estuvo en la penitenciaría La Modelo con Johanna Bahamón: “Ojalá algún día podamos erradicar las cárceles”

La vicepresidenta Francia Márquez visitó La Modelo en Bogotá junto a la fundadora de Acción Interna, Johana Bahamón. Foto: Acción Interna / Facebook

El martes 1 de agosto, la vicepresidenta Francia Márquez visitó la Cárcel La Modelo en la capital del país, durante el marco del programa adelantado por la Fundación Acción Interna - Segundas Oportunidades y las capacitaciones que brinda el MIT (Massachusetts Institute of Technology) a los internos, que fue fundada por la actriz y modelo Johana Bahamón.

Durante la visita, la Márquez resaltó su compromiso de buscar condiciones dignas de vida para quienes actualmente están privados de la libertad, lo cual “se logra tomando como fundamento la educación”, dijo Márquez.

“Para mí, estos sistemas (carcelarios) siguen siendo la continuidad de un sistema esclavista, como lo dice Ángela Davis. Ojalá algún día podamos, como humanidad, poder erradicar las cárceles. En el caso de Colombia, sabemos que la mayoría de cárceles tienen a las poblaciones en condiciones inhumanas, que no dignifican al ser humano, más allá de lo que se le esté imputando’'.

Añadió: ‘’Nosotros decimos hasta que la dignidad se haga costumbre, y eso significa velar por las garantías y los derechos de las poblaciones vulnerables. Y una de esas tantas poblaciones es la carcelaria”.

La vicepresidenta Francia Márquez visitó La Modelo en Bogotá junto a la fundadora de Acción Interna, Johana Bahamón. Foto: Acción Interna / Facebook

Para Márquez, la mayor posibilidad que tienen estas personas para hacer realidad su proyecto de vida es por medio de la educación. “Sin educación es muy difícil”, enfatizó, recordando las condiciones y dificultades que padecen miles de colombianos y que ella misma experimentó desde pequeña.

“Conozco muy bien el contexto en que hemos crecido, de hambre, de violencias e incertidumbres, y eso me hace tener conciencia de hacer el esfuerzo de un cambio (…) Yo no sé si voy a lograr cambiar todo, pero sí hay un compromiso del presidente y mío de cambiar en algo esta sociedad, y eso implica también cambiar las condiciones de las personas que están encarceladas”, agregó.

Por lo que afirmó creer firmemente que la educación es el puente no solo para las personas que han cometido delitos, sino para quienes están en riesgo de esto: “No es justo que se abandone a una población, no es justo que el dinero se pierda en corrupción, no es justo que los niños se mueran de hambre en este país, no es justo que la juventud no tenga oportunidades de estudiar lo que le dé la gana”.

Expresó que uno de sus sueños es transformar una cárcel en una universidad e instó a llevar el programa ‘Universidad en tu territorio’ a los centros penitenciarios, para que los internos puedan adquirir una profesión que les ayude en su camino de vida y contribuir en la edificación de la sociedad.

Foto de referencia donde están: el director del Inpec Daniel Fernando Gutiérrez, la vicepresidenta Francia Márquez y la fundadora de Acción Interna en una visita por La Modelo. Foto: @DInpec / Twitter

Durante la visita, la mandataria agradeció ampliamente a la fundadora de Acción Interna, Johana Bahamón, expresó que su labor contribuye socialmente y que ahora como ministra de Igual se comprometerá aún más para cambiar las condiciones de vida de quienes viven en condiciones injustas y de inequidad.

Con la visita de la funcionaria se resalta el compromiso del Gobierno nacional por trabajar en favor de las garantías y derechos de las poblaciones vulnerables, como la carcelaria, y potenciar oportunidades a través de la educación.