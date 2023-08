Oposición al Gobierno Petro convoca a protestas tras escándalo en caso de Nicolás Petro

Protestas contra ldel presidente Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, 15 de febrero, 2023. REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro, quien está a punto de cumplir un año en la Casa de Nariño, se encuentra en medio de una controversia debido a las declaraciones de su hijo Nicolás.

Nicolás Petro, diputado del Atlántico, aseguró que durante la campaña presidencial de su padre, ingresó dinero de manera presuntamente irregular proveniente del ‘Hombre Marlboro’ y el ‘Turco Hilsaca’, ambos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo.

En respuesta a esta situación y en descontento con el mandato del presidente Petro, se ha convocado una marcha nacional para el miércoles 16 de agosto. El objetivo de estas manifestaciones es pedir la renuncia o juicio del mandatario.

El periodista Diego Santos fue uno de los que compartió en redes sociales la convocatoria para esta “Marcha de la Mayoría.” Varios sectores de la oposición al gobierno de Gustavo Petro también han llamado a la ciudadanía a exigir en las calles la salida del mandatario.

Esta no es la primera vez que se lleva a cabo una marcha en descontento con el gobierno de Petro. El pasado 20 de junio, miles de ciudadanos expresaron su inconformismo hacia algunas reformas propuestas en el Congreso, aunque el presidente Petro minimizó la magnitud de las protestas.

El 19 de julio, los veteranos y reservistas de la fuerza pública también marcharon para rechazar las políticas de paz implementadas por el Gobierno, especialmente en relación con grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc y bandas criminales.

El presidente Petro ha afirmado que no tiene intención de renunciar, ya que respeta la decisión del pueblo que lo eligió. Insiste en que su Gobierno se mantendrá hasta el año 2026, según el mandato popular.

El escándalo generado por las declaraciones de su hijo ha puesto al presidente Petro en una situación complicada, y las manifestaciones en su contra demuestran que hay sectores de la sociedad insatisfechos con su gestión. Mientras tanto, las autoridades investigan las denuncias de ingreso irregular de dinero a su campaña para esclarecer la situación.

Petro se pronunció tras las explosivas revelaciones de su hijo

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondió, el jueves 3 de agosto de 2023, a los señalamientos hechos por su propio hijo, el ahora exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, sobre el ingreso de dinero sucio a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. Advirtió que, de ser ciertas las denuncias que reveló la Fiscalía General de la Nación, estaría dispuesto a renunciar a su cargo.

En su intervención, el jefe de Estado se comparó con sus antecesores: Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que según él se vieron salpicados por escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad de sus mandatos, y mencionó que —a diferencia de ellos— estaría dispuesto a renunciar si fuera el caso. Una afirmación que dio pie para todo tipo de reacciones de diferentes sectores políticos.

“No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, expresó el mandatario desde el Coliseo de Sincelejo, donde participó en el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria.

Desde Sincelejo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se expresó sobre las denuncias de su hijo, el diputado del Atlántico Nicolás Petro, acerca de los dineros “calientes” que habrían ingresado a su campaña.

Asimismo, negó expresarse a profundidad de lo que llamó “versiones periodísticas”, pese a la contundencia de las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mario Burgos, que expuso ante el juez 74 con función de control de garantías, la confirmación por parte de Nicolás Petro de haber cometido los delitos que se le sindican: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero, además, el ingreso ilegal de recursos a la campaña presidencial.