Esta es la cualidad que destacó el técnico de Marruecos sobre Colombia

Reynald Pedros, técnico de Marruecos, habló sobre las fortalezas de la selección Colombia en el Mundial Femenino. Fotos Reuters / Federación Colombiana de Fútbol

El jueves 3 de agosto finaliza la fase de grupos en el Mundial Femenino, Marruecos y Colombia tendrán uno de los últimos compromisos de dicha ronda, por el grupo H, y las africanas están ilusionadas con vencer a las cafeteras, esperan un tropiezo de Alemania y alcanzar así la clasificación.

Aunque el cuadro marroquí sufrió la dura caída en la primera jornada con goleada 6-0 ante las Teutonas, se repusieron frente a Corea del Sur con victoria 1-0, mantuvieron la esperanza de superar la primera fase y deberán triunfar sobre la Tricolor para cumplir ese sueño.

El técnico de las Leonas del Atlas, Reynald Pedros, se refirió a una de las fortalezas que tiene la selección Colombia, a que le dieron los seis puntos en el certamen, pero también sabe la manera para frenar a las cafeteras y conseguir el resultado que las meta en octavos de final.

“Hay jugadoras increíbles en ataque en Colombia”

Pedros habló en rueda de prensa sobre el juego con Colombia del jueves 3 de agosto en Perth, Australia: “Lo que esperamos es ganar este partido y luego de haber ganado podamos pasar a la siguiente ronda. Es nuestra responsabilidad para conseguir el objetivo”.

Reynald Pedros en conferencia de prensa previo al partido con Colombia. REUTERS/Luisa González

El entrenador de Marruecos destacó la ofensiva de las cafeteras, sobre todo por las actuaciones de jugadoras como Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez, pero aseguró que el objetivo es no darles espacio, quitarles el balón y frenarlas en el juego fuerte.

“Sabemos las fortalezas de Colombia así que no tenemos que enfocarnos únicamente en las cualidades individuales de ellas y tenemos que reaccionar de manera colectiva, hay jugadoras increíbles en ataque en Colombia. Lo que tenemos que hacer es que todas como equipo sean aguerridas y agresivas en todas las posiciones”, afirmó Pedros.

Reynald Pedros espera que Marruecos haga un gran partido ante Colombia para alcanzar los octavos del Mundial Femenino. Foto: REUTERS/Luisa González

Sin embargo, Reynald Pedros señaló que estará mirando a las jugadoras que están en condiciones para afrontar un partido tan complicado como lo será frente a las colombianas: “Nuestra formación y equipo está completo, pero vamos a tomar decisiones finales por cansancio y vamos a revaluar”.

“Como lo dije antes todas están aptas para jugar no hay que olvidar que jugamos 3 días atrás. Queremos ver cómo están en el entrenamiento de esta tarde. Todo depende de lo que les quiera pedir frente a Colombia. Lo más importante es tener a todo el equipo disponible”, añadió.

“Las cosas están mejores”

Otro tema que destacó Reynald Pedros en su equipo es la mejoría presentada respecto al primer encuentro, con goleada 6-0 ante Alemania, y reponerse con el triunfo frente a Corea del Sur por 1-0: “Hablando del segundo partido cambiamos nuestro eje de defensa y lateral derecha. Es cierto que hemos tenido una sustitución y es porque teníamos que encontrar un buen equilibrio para defender bien”.

La selección de Marruecos tras la goleada 6-0 que sufrió ante Alemania en el Mundial Femenino. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Sobre la experiencia para enfrentar a equipos grandes, en este caso Colombia, el técnico de Marruecos explicó que “tenemos la capacidad de enfrentar equipos más fuertes, esa es la magia en los mundiales y vamos a hacer lo mejor posible. No creo que la falta de experiencia podría tener algo relevante en esto, a menos que no pongamos lo mejor que tenemos. Haremos lo posible para ganar, pero la falta de experiencia no es lo clave”.

Pedros finalizó al decir que también sus dirigidas aprendieron a afrontar la tensión, ya que ese fue uno de sus errores en el debut: “Las cosas están mejores, en el primer partido no marcamos. Hay algo muy importante, ante Alemania jugamos con muchas emociones que eran tan fuertes que se apoderaron de algunas jugadoras y en el segundo lo hicimos sin tanta presión”.