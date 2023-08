Centro Democrático arremete contra Gustavo Bolívar por supuesta manipulación al próximo Concejo de Bogotá

Desde las redes sociales de Diago, la cabildante invitó a Bolívar a que no improvise en los temas de Bogotá, y que se informe antes de debatir en aspectos de la ciudad.

Desde sus canales oficiales, Diana Diago, opositora férrea del Gobierno de Gustavo Petro y de la administración de Claudia López y ahora de la candidatura de Gustavo Bolívar para la Alcaldía de Bogotá, arremetió nuevamente contra el exsenador, esta vez, por una solicitud del excongresista en la que pidió a todos sus seguidores elegir a una gran mayoría de candidatos del Pacto Histórico al Concejo de Bogotá durante la Elecciones Territoriales 2023.

Te puede interesar: Hermano de Colmenares se va de Colombia: “Volveré en dos años al ruedo político ”

La cabildante del Centro Democrático destacó que Bolívar expuso en su trino las complicaciones que ha tenido el Gobierno nacional para aprobar sus reformas en el Congreso de la República por no contar con una mayoría.

“#23ConcejalesPacto Durante la campaña al Congreso rogué 55/86 (mayorías del Congreso). No lo logramos y hoy Petro sufre para aprobar sus reformas. No entregaré entidades de Bogotá a corruptos por votos. Les pido elegir 23 concejales del Pacto para gobernar con independencia”, fue el tuit de Bolívar, en la noche del 30 de julio de 2023.

Este fue el mensaje que le envío el candidato a la Alcaldía de Bogotá a sus seguidores. Foto captura Twitter.

De acuerdo con Diago, Bolívar busca manipular y controlar el Concejo de Bogotá con el fin de frenar los proyectos que se están desarrollando, como es el caso de la Primera Línea del Metro de Bogotá, para “satisfacer los caprichos del presidente Petro. Lo que buscas es destruir la ciudad y yo no te lo voy a permitir. Yo defiendo Bogotá.”

Te puede interesar: El actor Diego Trujillo se fue en contra de la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Bolívar: “No tiene conocimiento ni preparación, su única virtud es ser libretista”

La concejala destacó que en una entrevista donde participó Bolívar, en RedMás, el candidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá habló sobre sus compromisos y propuestas para la ciudad, mencionando en una de ellas la falta de cámaras de vigilancias. Diago puntualizó que el exsenador habló a través del desconocimiento, puesto que, no tiene idea sobre los proyectos, acuerdos y normas vigentes que se están adelantando en la capital.

Desde las redes sociales de Diago, la cabildante invitó a Bolívar a que no improvise en los temas de Bogotá, y que se informe antes de debatir en aspectos de la ciudad:

Te puede interesar: Gustavo Bolívar aclaró que nunca dijo que saber inglés evita que apuñalen a alguien: “Nuestro atraso es estructural”

“Señor Gustavo Bolívar, para su información soy autora de un acuerdo que obliga a que el distrito conecte las cámaras de vigilancia privada con el C4 de la policía. Lo que hay que hacer es aplicar mi norma”, precisó la vocera.

En menos de una semana Diago se volvió a despachar contra Bolívar

Una vez se confirmó la intención que tenía Bolívar por ser alcalde de Bogotá, Diago afirmó que la ciudad no aguanta otro alcalde más que esté en contra de la institucionalidad y patrocine el crimen.

“Llevamos 20 años de gobiernos de izquierda y necesitamos un cambio. Alguien que se preocupe realmente por la ciudad”: Diana Diago. No podemos seguir entregándole la Alcaldía de Bogotá a personas que no conocen la ciudad, que no la recorren, qué no tienen ni idea de las problemáticas”, agregó Diago.

Desde sus redes sociales, Diago compartió una crítica y una posible visión de lo qué sería de Bogotá si Gustavo Bolívar llega a ser el próximo alcalde la ciudad:

“¿Quieren saber cómo sería Bogotá si Gustavo Bolívar fuese alcalde? Sería igual o peor que con Claudia López. Los vándalos de la primera línea manejaría la Secretaría de Seguridad, se premiaría a los delincuentes y castigaría a la Policía”, sumó Diago.

La vocera agregó que, con Bolívar en la alcaldía mayor, el proyecto del Metro de Bogotá se caería y condenaría a los bogotanos por cuatro años más de trancones y caos vehicular.

Desde sus redes sociales, Diago compartió una crítica y una posible visión de qué sería de Bogotá si Gustavo Bolívar llega a ser el próximo alcalde la ciudad:

“Igual que con su amiguis Gustavo Petro, haría alianzas con todos los politiqueros para comprar el Concejo. Un Concejo que la verdad no es difícil que se venda. Bolívar tendría su propio Benedetti, su propio Roy y su propia Laura Sarabia”, añadió la cabildante.

Diago, advirtió que, con Gustavo Bolívar a la cabeza de la administración distrital, la ciudad registraría una alta serie de marchas para “chantajear” a los ciudadanos, cada vez que las cosas no se efectúen como él las pretende.

“Gobernaría por Twitter, desde Miami. Y el plan de desarrollo sería como la novelas Sin Tetas No hay Paraíso, donde las estrellas principales no son los ciudadanos de bien, sino, los delincuentes”, concluyó Diago.