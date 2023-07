Gustavo Bolívar fue clave para que el general (r) Jorge Luis Vargas se lanzara a la Alcaldía de Bogotá: “Está aspirando gente que no es la correcta”

Jorge Luis Vargas empieza su campaña con seguridad y pullas a Gustavo Bolívar

El candidato de la coalición del Gobierno nacional, Gustavo Bolívar es el objetivo para vencer de la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá. Pero en el caso del exdirector de la Policía Nacional general (r) Jorge Luis Vargas, el exsenador no es solo un contrincante, sino una de las razones que lo motivó a inscribirse en la contienda electoral.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar lanzó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y polarizó las redes: “Gana en primera vuelta” y “Hay que derrotarlo”

Su candidatura sorprendió durante el último día de inscripción en la Registraduría Nacional. Cambio Radical había hecho cita para cumplir el proceso y se evaluaba la posibilidad de que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras fuera el avalado para la contienda, pero en su lugar fue inscrito el general Vargas.

El exdirector de la Policía Nacional había tenido en suspenso un cargo diplomático, pero al caerse se dedicó a la asesoría en temas de seguridad. Al inicio de la carrera electoral había recibido propuestas para trabajar por Bogotá en su especialidad, pero ante el aumento de las cifras de delitos de alto impacto, en los últimos días empezó a evaluar la posibilidad de dirigir la ciudad desde el palacio Liévano. En su decisión fue clave el resultado del Pacto Histórico.

Inscripción de la candidatura del general (r) Jorge Luis Vargas (Colprensa - Camila Diaz)

Después de que miembros de Cambio Radical le hicieron la propuesta, la palabra final la tuvo su esposa. “Ya, no lo piense, tiene que recuperar la seguridad de Bogotá, no lo vaya a dudar un segundo, no vaya a dejar la seguridad en manos de inexpertos o en gente que trabaja para la Casa de Nariño, ¡no!”, le dijo la abogada ambiental que acompaña su vida Claudia Cristina Serrano, según contó a Semana.

Te puede interesar: Heidy Sánchez se desahogó tras designación de Gustavo Bolívar como candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá: ¿qué dijo?

Mientras el general en retiro veía la inscripción de candidaturas, consideró “que está aspirando gente que no es la correcta”, según le dijo a El Tiempo. Pero su temor tiene nombre propio: Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico que se inscribió pocas horas antes que Vargas en la Registraduría.

Le molestan varios aspectos del exsenador que fue crítico de su papel en la Policía Nacional durante el paro nacional del 2021. “No estoy de acuerdo con que se les ofrezca plata a los delincuentes. No estoy de acuerdo con que se fomente la impunidad. No estoy de acuerdo con que se le llame a los Policías cerdos. No estoy de acuerdo con que se diga mentiras en las redes sociales. No estoy de acuerdo con lo que plantea en seguridad. Eso fue lo que me impulsó. No estoy de acuerdo con su dependencia de la Casa Nariño”, dijo Vargas de Bolívar en el diario citado.

Inscripción de candidatura de Gustavo Bolívar (Colprensa - Camila Diaz)

Vargas recibió el aval del partido que busca liderar la oposición al Gobierno nacional. Cuestiona varias posturas del presidente Petro y se considera una persona con experiencia, frescura, cara renovada y con margen para competir con los seis candidatos inscritos a las elecciones de alcalde en Bogotá.

Te puede interesar: Rodrigo Lara arremetió contra Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo: ¿qué dijo?

“Soy general de la reserva policial de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia y me postulo hoy con ustedes para ser Alcalde de Bogotá, para recuperar la ciudad. Bogotá tiene miedo, los niños tienen miedo, los parques tienen miedo. Yo tengo la experiencia para hacerlo, 38 años como policía”, expresó en su inscripción ante la Registraduría.

El general (r) Vargas considera que la alcaldesa Claudia López no tuvo la capacidad para liderar la seguridad. “No habíamos tenido cifras de homicidio tan malas como las de hoy por falta de administración, de cara, de gerencia, de liderazgo para dar resultados”, dijo en su presentación. Asegura que tiene la experiencia, con sus resultados en la institución castrense, así como la voz de mando para liderar a la Policía y darles las órdenes, como sostiene que es función del alcalde distrital.