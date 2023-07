Sensei, el ganador del ‘Desafío: The Box’, le regalará millones a un compañero para pagar su casa

En una apretada carrera por el premio, Aleja y Senséi se sobrepusieron a Guajira y Yan Foto del Canal Caracol

En la noche del martes 25 de julio, terminó uno de los programas más populares de la televisión abierta: El Desafío: The Box, del Canal Caracol. Alejandro Calderón Giraldo, más conocido como Sensei, y Alejandra Martínez, Aleja, se convirtieron en los ganadores de esta versión del concurso de pruebas físicas. Sensei reveló lo que hará con los 400 millones de pesos: ayudarle a pagar la casa a Yan es uno de sus objetivos.

“Siempre he planeado con mi novia, invertir en propiedad raíz, un viaje para mi familia, invertir en el gimnasio y nadie sabe, pero sé el proyecto que tiene Yan y le voy a colaborar con la terminada de su casa”, aseguró en una entrevista otorgada al Canal Caracol.

A la final del concurso llegaron cuatro competidores. Además de Aleja y Sensei, lucharon por el título Kelly Ríos, ‘Guajira’, y Yan Pizo. “Su constancia, empeño, esfuerzo y mérito fueron premiados en esta grandiosa final que los ofició como los mejores desafiantes de esta temporada”, comentaron desde la organización del concurso acerca de los ganadores.

“Los colores de Alpha quedarán tatuados para siempre dentro del corazón de Alejandro Calderón, más conocido como Sensei, quien demostró que definitivamente el que persevera, alcanza”, se dijo sobre el ganador masculino. “La desafiante demostró que sus capacidades estaban para grandes cosas y gracias a su esfuerzo y empeño, su nombre quedará inmortalizado al ocupar el primer lugar”, se destacó sobre Aleja.

Los cuatro se enfrentaron en el Box Negro, nombre que lleva consigo una de las pistas más difíciles del juego. En una apretada carrera por el premio, Aleja y Sensei se sobrepusieron a Guajira y Yan. De acuerdo con la subcampeona del concurso, su pérdida con Aleja fue consecuente a la suerte que tuvo su contrincante, la hoy ganadora de la temporada 19 de El Desafío.

“Me sentía muy tranquila porque todo este tiempo me había preparado para esto, estaba muy emocionada por saber que llevaba muchísima ventaja, pero nunca me confié realmente (...) en el tema de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que yo llevaba se supone que yo debía ser la campeona, pero no demerito a mi compañera, lo hizo mucho mejor que yo, se le dio, tuvo más suerte que yo, es válido, y no tengo otra explicación que no sea suerte”, dijo ante los micrófonos del Canal Caracol.

“Me sentí un poquito frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder (...) estar aquí para mí ha sido hallarme, mejorar otros aspectos de mi vida, en teoría ha sido crecimiento personal y estoy muy agradecida por esta oportunidad”, añadió. Guajira, a pesar de no ganar la competencia, se llevó a casa 48 millones de pesos.

Yan, por su parte, a pesar de no ganar, se convirtió por votación popular en el desafiante favorito del público. Así mismo, se ganó una moto entregada por el concurso. “Tengo dos motos, sí, pero como se han dado cuenta también tengo como 20 sobrinos, así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, con mis papás. Yo sé que ellos están muy felices por esto que me está pasando”.

“Allá en mi pueblo la moto de más alto cilindraje es de 150 y llegar con una 400 y una 660 la gente no lo va a creer, porque es algo tan grande que van a estar muy felices por este logro”, añadió el competidor.

El Desafío: The Box se desarrolló en el municipio de Tabio, en el departamento de Cundinamarca. En total se recibieron a 32 participantes.

¿Qué programa remplazará a El Desafío?

Ante la finalización del programa de pruebas físicas, el Canal Caracol dará estreno a una nueva temporada del concurso de talentos musicales Yo me llamo. El programa empezará en la noche del miércoles 26 de julio, después del noticiero. Los jurados en esta ocasión serán César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno.

“La escuela más maravillosa que tenemos en el mundo que es la Escuela de Yo Me Llamo, obviamente su rector es el señor Moisés Angulo, está Camilo, Pocho, Lamberto, El Mono Casa, Gina, Yanetsis, Angelita, todos hacen parte de ese conjunto que buscan al doble exacto. Creo que están buscando precisamente eso, ver poco a poco esa evolución y los televidentes lo que más anhelan es ver ese paso a paso”, dijo Escola sobre la nueva temporada.