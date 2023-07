Salió el técnico de Envigado por malos resultados: ¿cuáles son los otros amenazados en la Liga Betplay?

Los entrenadores Hernán Darío Gómez, Pedro Sarmiento, Harold Rivera y Néstor Craviotto están obligados a hacer una buena campaña en la Liga Betplay. Fotos Colprensa / Dimayor / Junior FC

La Liga Betplay apenas completó su segunda jornada, con cuatro juegos aplazados, y ya cobró el puesto del primer técnico por malos resultados, que fue Alberto Suárez, que salió del Envigado tras igualar 1-1 con Equidad en Bogotá y previamente perder 3-1 ante el Atlético Bucaramanga.

Aunque parece extraño que un equipo no continúe más con un entrenador con un torneo que está recién en sus inicios, el sistema de campeonato provoca que muchos procesos se corten en poco tiempo, prueba de ello es el de Suárez, que había dirigido 97 partidos con los naranjas.

Alberto Suárez, exentrenador del Envigado que salió tras el mal inicio en la Liga Betplay. Colprensa

Sin embargo, tal parece que el extécnico de Envigado no es el único que sufre por los malos resultados en la Liga, sino que hay, por lo menos, otros cuatro timoneles que están en riesgo porque empezaron de la peor manera el torneo, se van relegando de los primeros puestos y quedándose sin opciones de avanzar a cuadrangulares o salvar la categoría.

Hernán Darío Gómez

El Junior de Barranquilla de la temporada 2023 ha sido más una promesa que realidad, en especial durante el segundo semestre que, tras la salida de Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera, el técnico Hernán Darío Gómez lidera una nómina llena de hermetismo, confusión y críticas.

Las derrotas en las primeras dos jornadas ante Águilas Doradas y Medellín, ambas por 1-0, agravaron más la mala relación de los aficionados con el entrenador, principalmente porque la parte ofensiva con Gonzalo Lencina y Carlos Bacca no funciona como se esperaba.

Hernán Darío Gómez empezó la Liga Betplay 2023-II con dos derrotas ante Águilas Doradas y Medellín. Foto: Colprensa

Sumado a eso, ratifica lo dicho por Juanfer tras su renuncia el 7 de julio respecto al sistema de juego de Bolillo con su tradicional 4-4-2, el cual es considerado anticuado para el fútbol actual y le estaría pasando factura en el inicio del campeonato colombiano.

Pedro Sarmiento

Once Caldas está obligado a realizar una buena campaña en el segundo semestre de 2023 para escapar del descenso, pero la derrota ante Tolima el sábado 22 de julio fue un retroceso en el proceso con Pedro Sarmiento, que llegó para salvar a una institución que lleva más de tres años sin avanzar a cuadrangulares.

Pedro Sarmiento debe salvar al Once Caldas del descenso o sería despedido antes que acabe la Liga Betplay. (Colprensa - Diego Pineda)

Aunque los manizaleños tienen un buen promedio de 1,14, por encima del 0,97 de Unión Magdalena y 0,95 del Huila, si no gana en las próximas jornadas irá bajando esa cifra y quedaría al borde de la zona roja, además que la nómina volvió a demostrar los errores defensivos del torneo pasado.

Sumado a eso, Sarmiento está en el ojo del huracán al asegurar que no es su culpa que el Once Caldas se encuentre comprometido en la tabla del descenso: “Me están cobrando cosas que no son, quieren que yo cure un equipo que viene con 5 años de dificultades”.

Cabe recordar que Diego Corredor, el técnico que Once Caldas despidió en la pasada Liga Betplay, estuvo en el cargo hasta la cuarta fecha tras dos empates y dos derrotas, así que al Blanco Blanco no le volvería a temblar la mano para sacar a otro timonel en el arranque de campeonato.

Harold Rivera y Néstor Craviotto

Así como Once Caldas debe ser protagonista de la Liga Betplay para salvar la categoría, la obligación del Unión Magdalena y el Atlético Huila es mayor, al punto que sus entrenadores arrancaron el torneo con la soga en el cuello y esperando llegar con su cargo al final del año.

Harold Rivera, quien viene de fracasar con Santa Fe, ahora está a cargo del Unión Magdalena. Foto: Colprensa

Harold Rivera, el timonel del Ciclón Bananero, empezó muy mal el campeonato al caer 3-1 con los huilenses en Neiva, donde no podían caer ante un rival directo en la tabla de promedios y el técnico necesita ganar sus encuentros como local para soñar con la permanencia en la “A”.

El Atlético Huila le armó una nómina competitiva al técnico Néstor Craviotto para salvar la categoría en el fútbol colombiano. Colprensa

En el caso de Néstor Craviotto, entrenador de los Opitas, no importa la inversión que hicieron los nuevos dueños para armar una nómina competitiva si el argentino no logra el objetivo de salvarse del descenso, incluso ya dio un paso en falso al caer en el último minuto contra Bucaramanga por 1-0.