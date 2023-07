El expresidente Álvaro Uribe denunció a Salvatore Mancuso por sus señalamientos sobre el asesinato del alcalde de El Roble

Uno de los momentos más tristemente célebres de los 306 Consejos Comunales que realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos periodos de Gobierno, de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010, fue el número 17, que se llevó a cabo en febrero de 2003, ya que en ese encuentro que solía sostener el exjefe de Estado con las diferentes poblaciones del país el entonces alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo León Díaz Salgado, alertó porque tenía conocimiento de que sabía de un plan para atentar contra su vida.

“Ahora viene el otro paso, y es que a mí me van a matar”, le dijo en esa ocasión al mandatario luego de relatarle de los vínculos del paramilitarismo con los políticos locales. Y aunque Uribe solicitó hacer traslado de las denuncias tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, dos meses después Díaz Salgado fue secuestrado y luego asesinado.

Sobre este crimen, Salvatore Mancuso, uno de los antiguos máximos jefes de la extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señaló en una audiencia a la que compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en mayo de este año, que por el contrario el expresidente lo que hizo fue ordenar que se levantara la protección al alcalde.

“Fue una solicitud directa, creo que del gobernador (Salvador Arana), no recuerdo en este momento. Sé que en un Consejo Comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, aseguró en la justicia transicional.

Mancuso se refirió al crimen de Eudalio Díaz. Video JEP.

Tras ese señalamiento el expresidente afirmó que se trataba de una calumnia y que fue en su Gobierno, a través de la política de Seguridad Democrática, cuando más se protegieron a los mandatarios locales, en una época muy difícil en materia de orden público para el país.

“Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al Alcalde del Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad (sic)”, trinó en su cuenta oficial de Twitter

Y además recordó que eran centenares de mandatarios municipales los que estaban en la mira de los grupos armados ilegales y a todos ellos los salvaguardaron.

“Cuando empezó nuestro Gobierno había más de 300 alcaldes que no podían estar en sus municipios por presiones de terroristas. Los protejimos a todos. Los paramilitares asesinaron al alcalde del Roble, la guerrilla al Gobernador del Caquetá. Sigue la cobarde acusación de los bandidos (sic)”, afirmó.

Ahora el expresidente, también a través de la misma red social, publicó que había denunciado ante el ente acusador al exjefe paramilitar por dicha afirmación.

“De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaron. También se tramita demanda en los USA (sic)”, trinó en la noche del lunes 24 de julio.

El inicio de este proceso penal, que se suma a los miles que tiene en contra Mancuso, se da justo cuando el actual presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, nombró al ‘expara’ como gestor de paz.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en oarte se han perdido en manos fel estado recickadas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz (sic)”, trinó el mandatario el domingo 23 de julio.