Paro armado del ELN es falso: las Fuerzas Militares ya se habían pronunciado sobre la supuesta ofensiva

El anuncio de un paro armado del 27 al 31 de julio es falso, según le revelaron fuentes a Caracol Radio. De hecho, se informó que ningún grupo de la estructura guerrillera se encuentra adelantando acciones ofensivas contra las Fuerzas Militares de Colombia. Por el contrario, todos los guerrilleros del país estarían alistándose para dar inicio al cese al fuego bilateral el próximo 3 de agosto, que tendrán un periodo de seis meses.

En las últimas horas, se conoció un documento en el que se advertía de una ofensiva armada por parte del grupo guerrillero. “Decretamos paro armado en el territorio nacional durante 72 horas, inicia el 27 de julio a las 6 a.m. y termina el 31 de julio a las 6 a.m. del 2023. El ELN actúa con responsabilidad, y por tanto informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas, talleres u otro espacio laboral, pero que no tengan que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo”, dice uno de sus apartados

