Inició el pago de la mesada 14: casi $14 mil millones entregará el Ministerio de Defensa a veteranos y pensionados

Militares y policías en retiro recibirán la polémica mesada 14. Presidencia de Colombia

Tras el problemón que se armó porque el Ministerio de Defensa no pagaría la llamada mesada 14 a miembros retirados de la Fuerza Pública, el Consejo de Estado revocó la medida cautelar que le impedía a la cartera abonar ese dinero. Ahora, esa dependencia del Gobierno nacional anunció que ya iniciaron los pagos a expolicías y exmilitares.

Fue la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (Divri) del MinDefensa la que reveló, en las últimas horas, que esa bonificación para exuniformados, por sus servicios a la patria, ya están ingresando a las cuentas bancarias de quienes trabajaron por años en la Policía, el Ejército y las demás entidades adscritas a ese ministerio.

“Se permite informar que ya está ingresando el dinero en sus cuentas bancarias de la mesada 14 adicional de mitad de año, de acuerdo al decreto 4413, artículo 41.1″, informó la dirección en un comunicado.

Ya arrancó el pago de la mesada 14, anunció MinDefensa.

Desde el 14 de julio, de acuerdo a lo que reveló la Divri, los exoficiales empezaron a ser retribuidos luego de semanas de incertidumbre y hasta protestas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por acogerse a la decisión del Consejo de Estado que impedía el pago de esa bonificación. Serán 13.894 millones de pesos los que el Gobierno girará.

Ahora, se espera que unos 14.000 colombianos se vean beneficiados de la mesada 14 y se dé fin a la polémica que se venía gestado desde inicios del 2023 luego de que el Ministerio de Defensa asegurara, también en un comunicado, que era “jurídicamente improcedente” entregar ese dinero.

Luego de que el Consejo de Estado revocó esa decisión, el primero en anunciar que empezarían a girarle el dinero a los veteranos fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien calificó como “buena noticia” que el Gobierno ahora sí le pueda entregar ese bono a los exuniformados.

“A partir de ahora, empiezan a hacerse todas las actividades necesarias para realizar el pronto pago, con toda la actividad que veníamos desplegando. Incluso, veníamos preparando un proyecto de acto legislativo en el evento de haber resultado negativo, es la demostración de nuestra preocupación por el Bienestar de la Fuerza Pública”, señaló el jefe de cartera.

Iván Velásquez Gómez, ministro de la Defensa. @mindefensa.

La Mesada 14 no se iba a pagar este año por una decisión del Consejo de Estado de julio de 2021, ratificada en julio de 2022, en la que se suspendía ese pago en tanto no se resolviera un recurso judicial que pide la nulidad de un acta de abril de 2014 “por medio de la cual se decide sobre el pago de la Mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa-Secretaría General Dirección, Administrativa-Grupo de Prestaciones Sociales, que tienen derecho”.

El recurso sigue bajo estudio de los magistrados de ese tribunal, pero por ahora le dio luz verde al Ejecutivo a empezar a girar esa suma que, incluso, causó que miles de veteranos llegaran a la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para protestar contra el Gobierno Petro por esa decisión que, si bien decían entender, aseguraban que el no pagarles “tendría un costo muy grande”.

Militar retirado se encadenó al Consejo de Estado para que el Gobierno pague la mesada 14, lo logró.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también celebró la noticia en su cuenta de Twitter, aunque no sin antes criticar a los oficiales en retiro que habían programado las marchas en contra de su Gobierno para exigir el pago de la mesada.

“Algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14 que fue en realidad hecha por Uribe. Y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos”, escribió el mandatario en su red social.

El Ministerio de Defensa, además, aseguró que en relación a los veteranos y heridos en combate que no recibieron su mesada y ahora se restablecerá el pago, no se les generará un pago retroactivo. Esto significa que los beneficiarios recibirán la mesada a partir de ahora, pero no se les compensará por los períodos en los que no recibieron dicho beneficio.