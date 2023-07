Barbie tiene casa en Bogotá y las redes sociales explotaron con “La Barbosa”

Según usuarios de Twitter, Barbie cuenta con su propia casa en Bogotá. EFE/Giorgio Viera/Archivo

En Colombia las redes sociales no perdonan y cada vez que encuentran algo que pueda ser tomado como un chiste los usuarios de internet no dudan en dejar salir su lado más creativo. Eso fue lo que sucedió cuando se conoció que la muñeca Barbie tiene su casa propia en Bogotá. Aprovechando que la famosa muñeca está en tendencia, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para resaltar el inmueble.

Te puede interesar: Atención fanáticos de Barbie: ya se puede vivir la experiencia de dormir en el cuarto de la muñeca

Ubicado en la localidad de Bosa, más preciso en el barrio La Libertad, le resultó casa a la reconocida muñeca, pues una usuaria de Twitter compartió la imagen de la propiedad esquinera que está pintada de rosa, el color que identifica a la muñeca y con el que es asociado el mundo de ensueño la Barbie.

La fotografía de la supuesta casa de la muñeca se volvió viral en redes sociales. Crédito: @lylyflower2007 / Twitter

La usuaria @lylyflower2007 fue la encargada de dar a conocer que en el suroccidente de Bogotá la muñeca tiene su propia casa, lo que generó que varios tuiteros comenzaran a dejar los comentarios más divertidos sobre el hecho, incluso, aseguraron que Barbie usaba la casa cuando venía al país para realizarse sus operaciones estéticas.

Estas son algunas de las reacciones sobre la casa de Barbie en Bosa:

El usuario @juanchoparada hizo un juego de palabras entre la muñeca y el fiscal General, Francisco Barbosa, por lo que terminó por llamar a la casa como Barbiosa.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @juanchoparada / Twitter

“Barbie Barbiosa Barbosa... ¿como el fiscal? Barbie - Barbiosa - Barbosa... ¿como el fiscal?”.

Ken tiene el trabajo soñado en el mundo de Barbie, es guapo y surfista, algo que cualquiera puede envidiar, pero para @AATEOSBTA ese no sería el caso de la pareja del personaje que vive en Bosa, pues, según el usuario de Twitter, Ken Carson en esta realidad trabajaría como conductor de un bus de servicio público.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @AATEOSBTA / Twitter

“Jajaja y Ken trabaja de busetero”.

Para @JrgRj no sería raro que la muñeca tenga una casa en Bosa, pues le serviría para tener un lugar a donde llegar cuando viaje a Colombia para hacerse las cirugías plásticas que la han mantenido tan joven desde 1959.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @JrgRj / Twitter

“Cuando viene hacerse las cirugías plásticas”.

A lo largo de sus más de 60 años en el mercado, Barbie ha tenido varias profesiones, por lo que para @Orivera54 su casa en Bosa solo demostraría una nueva faceta en la vida de la muñeca, pues se trataría de la versión con crisis económica.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @Orivera54 / Twitter

“Barbie crisis económica...”

Hasta la influenciadora Yina Calderón resultó en la colada de la casa de Barbie en Bosa, pues @vanessamillanh pidió que no le avisaran a la empresaria, esto por los extravagantes gustos de Calderón que ha dejado ver en varias oportunidades a través de sus redes sociales.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @vanessamillanh / Twitter

“No le vayan a decir a Yina Calderon”

@lauracriveros09 recordó una de las premisas de la muñeca en la que le enseña a las personas que pueden ser lo que quieran ser, lo que le permitiría a Barbie tener una casa en Bosa si así lo decide.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @lauracriveros09 / Twitter

“Total Barbie es lo que quiera ser”.

Pero, al parecer, la casa de la Barbie en Bosa no sería la única que se puede encontrar en la capital, pues el usuario @RealRueda21 aseguró que en la localidad de Ciudad Bolívar la muñeca cuenta con varias casas que están pintadas con el color que representa al mundo ideal de Barbie.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @RealRueda21 / Twitter

“Si miraras ciudad bolívar Ahí tiene una cuadra y media jajajaja”.

En las últimas semanas, los usuarios de Twitter han entrado en una discusión por dejar claro quién es el verdadero novio de Barbie. Por un lado, algunos aseguran que por historia y canon el novio de la muñeca no debe ser otro más que Ken, pero para otros, la verdadera pareja de Barbie es el muñeco de acción Max Steel.

Las redes sociales explotaron con la casa de Barbie en Bosa La Libertad. Crédito: @FabianR1010 / Twitter