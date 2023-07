Los ministros que subieron a La Catedral y otras excentricidades de la cárcel, según el sobrino de Pablo Escobar

La única foto que se tiene de Pablo Escobar, cabecilla del Cartel de Medellín, durante su reclusión en La Catedral de Envigado.

La historia de Pablo Escobar está llena de mitos y dolor para Colombia, pues el extinto capo del narcotráfico marcó un antes y después dentro de la historia del país. En medio de todo su proceder, destaca la construcción de la cárcel La Catedral, centro penitenciario que él mismo edificó y que se convirtió en una finca de recreo, según su sobrino, Nicolás Escobar, quien también brindó detalle a Infobae sobre los funcionarios del Gobierno que estuvieron en dicho lugar.

Este lugar se convirtió en uno de los últimos sitios en los que los colombianos tuvieron razón precisa sobre Escobar, pues luego de su fuga; el panorama fue oscuro para el país y el capo del narcotráfico. Nicolas Escobar habló con Infobae sobre el paso de su tío por el centro penitenciario, asegurando que desde la familia se le denominaba a La Catedral como una finca.

De acuerdo con Nicolás Escobar, a la cárcel La Catedral subieron diferentes ministros de la época, funcionarios del alto gobierno que, según la versión del familiar del capo, eran sobornados por la mafia y recibían miles de dólares. La supuesta excusa era verificar el estado del centro penitenciario; sin embargo, al propósito sería otro.

Infobae: ¿Hubo presencia de funcionarios del Gobierno en La Catedral de Pablo Escobar?

Nicolás Escobar: “Por lógica; vos veías que allá me tocó subir a ministros que iban a donde Pablo, no solamente para ir a revisar supuestamente que la catedral funcionará bien, sino porque subían a recibir dinero, o sea, eso era algo normal; el exministro, el ministro, el funcionario subían por dinero, y en todos cuando tenían los 200 o 300 mil dólares metidos dentro del bolsillo, creo que en ese momento se volvían ciegos para no contar la realidad de lo que estaba aconteciendo”.

Infobae: ¿El Gobierno tenía conocimiento de lo que pasaba en la cárcel?

N.E: “El Gobierno sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, ahora bien, no voy a dejar de desconocer de que lo que hizo el Estado en ese momento, lo hizo intentando hacer algo bueno por el país, porque sabían la capacidad bélica que tenía Pablo y el poder de decir simplemente: “activen una bomba de 10.000 o 20.000 kilos y muérase quien se muera”, era así”.

Infobae: ¿Tenían pensado que el capo se quería fugar?

N.E: “Yo estoy seguro de que el Gobierno lo que hacía era proteger a Pablo para que nadie pudiera ingresar a la cárcel, pero nunca pensado en que Pablo se fuera a volar de la cárcel, esa es la realidad. Ellos jamás pensaron que Pablo se iba a volar, ellos buscaban simplemente proteger a Pablo para que no le fueran a hacer nada y no meterse en un problema bien jodido si le llegaba a pasar algo allá”.

Cómo era la cárcel de Pablo Escobar

Infobae: Describa en pocas palabras cómo era la cárcel de Pablo Escobar

N.E: “Haga de cuenta un hotel 10 estrellas a disposición suya, allá había de todo; todas las habitaciones contaban con jacuzzi, tenían su sauna, tenían su turco, dependiendo de lo que le gustara a cada uno de ellos, había alcohol de todo el que usted quisiera; desde el que se conocía hasta el que no se conocía, eran botellas que me tocaba subir a mí, que para la época eran totalmente salidas de contexto”.

Infobae: Muchos hablan de la vinculación de Pablo Escobar con los equipos de Antioquia, ¿Dichos rumores son ciertos?

N.E: “Allá tenían cancha de fútbol, si querías jugar se llamaba a un equipo al otro, o al otro porque había tres equipos que eran los que se movían en ese momento allá en Antioquia y subían, eran personas que estaban ahí al lado de Pablo, que lo querían, que lo respetaban también, porque él fue una persona que apoyó enormemente el deporte no solamente en Antioquia, sino que en Colombia”.

Infobae: Defina La Catedral en pocas palabras

N.E: “Era una finca de recreo; subías a la hora que quisieras y bajabas a la hora que quisieras, subías lo que se te viniera en gana dentro del camión y bajabas lo que se te viniera en gana dentro del camión”.