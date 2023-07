“Llega el ‘Chino’ y me voy yo”: la amenaza de Pinto al Deportivo Cali por fichar a Luis Sandoval

Luis Sandoval tendrá una nueva oportunidad de continuar con su carrera en el Deportivo Cali. @JuniorclubSA/Twitter.

El Deportivo Cali no solo está afrontando una crisis económica que provocó la salida de varios jugadores en la nómina, argumentando falta de pagos con sus salarios, sino que ahora pasa por horas agitadas ante la amenaza del técnico Jorge Luis Pinto de renunciar si los directivos contratan a Luis Sandoval.

El entrenador, que se ha quejado por la falta de refuerzos a la plantilla del segundo semestre de 2023, le bajó el dedo al delantero porque no es de su agrado, lo mismo pasó con el portero Nicolás Vikonis, campeón con Millonarios en 2017, al asegurar que no lo necesita.

Aunque la dirigencia del Deportivo Cali ratificó en distintas ocasiones a Pinto, pese a la mala campaña de la pasada Liga Betplay y de estar al borde del descenso, tal parece que las cosas cambiaron y contratarían al Chino Sandoval, con antecedentes de indisciplina en Junior, por encima del santandereano.

“Mi permanencia no está clara”

El canal deportivo Win Sports entrevistó al entrenador Jorge Luis Pinto tras la reunión con la junta directiva del Deportivo Cali, el viernes 7 de julio, respecto a la contratación de los primeros jugadores para el segundo semestre, entre ellos estaba Luis Sandoval.

Pese a que todo estaría listo para la llegada del futbolista, que se encuentra sin equipo desde mayo, el entrenador dejó claro que no era de su agrado, se lo informó a los dirigentes e incluso amenazó con renunciar: “Ahora lo puedo decir, porque ya se los dije a ellos: Sandoval llega al equipo por la puerta del norte y yo salgo por la del sur”.

Jorge Luis Pinto, quien podría salir del Deportivo Cali ante la crisis económica, sigue al frente del equipo en la pretemporada para el segundo semestre. Twitter Deportivo Cali

“Mi permanencia no está clara. Ellos definen, yo defino, si me quedo o me voy”, finalizó de decir Pinto, quien prendió la polémica entre los aficionados respecto a dejar partir a un hombre de la experiencia del santandereano o aceptarla para que llegue el primer refuerzo para una posición crucial como el ataque.

Otro problema para Pinto

Desde que Jorge Luis Pinto llegó al Deportivo Cali en octubre de 2022, sabía que el conjunto afrontaba una crisis económica que lo dejó último en la reclasificación de ese año, comprometido con el descenso y sin jugadores de alto nivel para la temporada 2023.

Sin embargo, concluido el primer semestre, el entrenador santandereano ha encontrado más problemas de lo que esperaba y los ecos sobre una renuncia se escucharon con fuerza a partir de junio, cuando el equipo llevaba un mes tras ser eliminado de la Liga Betplay, sin refuerzos ni pagos de salarios.

Deportivo Cali se sigue preparando para afrontar el segundo semestre de 2023 en el fútbol colombiano. Twitter Deportivo Cali

El periódico El País aseguró que el martes 4 de julio el timonel se reuniría con el presidente Fernando Mena para ponerle al tanto de la situación, su inconformidad por no cumplirle a los futbolistas ni a él con la llegada de nuevos deportistas, dejándole su carta de renuncia.

“Lo de los impagos siguen, la realidad del Cali es que les deben dos meses de salario a los futbolistas. El profesor Pinto ha intentado abogar por el tema de los salarios, pero nada. Se tomó la decisión que (los jugadores) no fueran a entrenar el lunes, el martes volvieron a hacer sus prácticas”, aseguró Carlos González Puche, director de Acolfutpro, en la emisora Blu Radio.

Tal parece que, con la llegada de Luis Sandoval, Pinto ya tendría más clara su pretención de dejar al Deportivo Cali porque no encontró la manera de llevar adelante su proyecto deportivo para la temporada 2023, que es meter al club a los cuadrangulares de la Liga, avanzar en la Copa Betplay y salvarse del descenso.