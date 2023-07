“Él me va a quitar la pensión y yo le estoy robando toda su juventud”: Alina Lozano respondió nuevamente a quienes la critican por tener una pareja que “podría ser mi hijo”

En el clip, Jim Velásquez manifestó, por su parte: “esto no va más. Alina puede ser mi mamá, esa es la verdad. Yo solo tengo 20 años y tengo una vida por delante. Cómo me voy a casar de 20 años, eso es imposible”.

La relación entre los actores Alina Lozano y Jim Velásquez sigue dando de qué hablar desde su inicio. La diferencia de edad entre ambos y el contenido que hacen para redes sociales se han convertido en factores de crítica para quienes han manifestado su inconformidad respecto a aquel noviazgo. Por esa razón, la actriz volvió a hablar acerca de la inconformidad que sienten algunos por el hecho de que ella tiene un novio 30 años menor.

“Ustedes ganaron, tienen razón. Yo podría ser la mamá de este niño. Cómo se nos ocurre tener una relación, él me va a quitar la pensión y yo le estoy robando toda su juventud. Cómo se les ocurre que nos vamos a casar”, manifestó Lozano en un video que hizo, a modo de broma, con su pareja, el también actor Jim Velásquez.

Alina Lozano y Jim Vlelásquez

En aquel clip, Jim manifestó, por su parte: “esto no va más. Alina puede ser mi mamá, esa es la verdad. Yo solo tengo 20 años y tengo una vida por delante. Cómo me voy a casar de 20 años, eso es imposible. Voy a quedar viudo muy temprano, esto no es lógico para nadie. Esto no va más”.

Este video surge en medio de los comentarios en los que se vieron involucrados por las cirugías de rejuvenecimiento que se hizo Alina Lozano para prepararse para su boda con Jim Velásquez. Mientras que algunos seguidores la felicitaron por su decisión, otros aseguraron que se operaba porque se sentía insegura con su edad.

Fue por ello que la artista habló acerca de las razones por las cuáles se había operado, y aclaró que no lo hizo con el fin de complacer a su pareja, tal y como lo han dicho algunos críticos de la relación. Alina Lozano le lleva 30 años de edad a Jim Velásquez.

La actriz mostró los avances de su cambio estético y dejó un mensaje a sus seguidores y haters

“Mujeres de mi edad, o menores que yo, me han escrito que se sienten motivadas a hacerse cosas y operarse por ese chico joven que tienen. Aquí estoy poniendo mi cara, aún inflamada, para decirles, a título personal, que nada de lo que hagan por otra persona funciona para controlar a ese ser”, inició diciendo en un video en el que se le ve con su cara todavía inflamada por los procedimientos.

“Yo no lo hago por competir, ni quiero competir con las jóvenes o con mi propia edad. Todas esas cosas extremas que supuestamente me iba a hacer no eran reales, yo me hice lo que yo quería y lo que deseaba. Yo usé ese regalo de mi novio para mí (...) El novio se puede ir y, la relación se puede acabar. Yo acabada diciendo y ¿qué hago, qué me invento para parecerle bonita a este ser humano? Ya no, me encanta el egoísmo y pensar en mí. Cuando me he dejado botada me ha ido muy mal. Lo hice por mí y para mí. La batalla contra la vejez se pierde”, agregó y concluyó la actriz recordada por su papel en la novela Pedro, el Escamoso.

El me va a quitar la pensión y yo le estoy robando toda su juventud: Alina Lozano respondió nuevamente a quienes la critican por tener una pareja que "podría ser mi hijo"

Jim Velásquez y Alina Lozano bromean por la falta de intimidad tras cirugías plásticas de la actriz: “No me quiere soltar nada”

A través de sus redes sociales, como suelen hacerlo, Alina Lozano y Jim Velásquez compartieron un curioso momento que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. La pareja publicó un video en el que se toman con humor la imposibilidad que tienen en este momento para mantener relaciones sexuales, debido a las cirugías a la que se sometió la actriz. Lozano, quien estaría casándose con Jim a más tardar en septiembre, según reveló, se sometió a aquellos procedimientos quirúrgicos para estar ‘bien’ para el gran día.

“Alina no me quiere soltar nada después de los procedimientos”, redactó Jim en el video. Acto seguido, le pide a su novia que tengan intimidad. “Yo sé que estás adolorida, pero tienes que entender que soy hombre, soy joven (...) te amo, te deseo, quiero estar contigo”, comenta Jim al argumentarle las razones por las que deberían compartir un momento íntimo. Alina le dice que él debería complacerle los deseos a ella, entre esos, llevarla al baño para poder hacer sus necesidades físicas y curarle las heridas.

Alina compartió otra parte del video que grabó con su novio y comentó: “Jim tiene deseos de hombre pero yo no le puedo corresponder”.

El video, como suele hacerlo el contenido de la polémica pareja, generó decenas de comentarios a favor y en contra. Mientras algunos los defienden y tachan de ‘envidiosos’ a quienes los critican, otros catalogan a la pareja de ridícula e intensa. “En la raya de la ridiculez”, “toca cambiar de contenido, ya aburren”, tan bueno que la abuela todavía tiene vitalidad para hacer esos videos con el nieto, afortunado el pelado que todavía tiene la abuela con esos ánimos de vivir”, se lee en la sección de comentarios.

Además de compartir este video, la pareja compartió uno en el que se ve a Alina saliendo del hospital tras su exitoso procedimiento.

De acuerdo con el médico que la operó, el doctor Felipe González, la cirugía fue exitosa. “En las últimas horas fue intervenida con éxito de múltiples procedimientos estéticos nuestra querida actriz colombiana Alina Lozano Acosta. En estos momentos, la paciente goza de excelente estado de salud y se encuentra en manejo post-operatorio con todo el protocolo instaurado por parte de mi equipo multidisciplinario”, se lee en el comunicado que hizo público es especialista estético.