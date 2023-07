Germán Vargas Lleras continúa sumando apoyos para la coalición de oposición al Gobierno nacional. @German_Vargas/Twitter.

Germán Vargas Lleras recientemente hizo público, lo que había anticipado previamente, una alianza o coalición mayoritaria en el Congreso de la República sin la participación del Pacto Histórico; es decir, sin los apoyos del Gobierno nacional, con la finalidad de hundir las reformas que se propongan desde la Casa de Nariño.

Te puede interesar: “Evitaremos la catástrofe”: Germán Vargas Lleras propuso un frente común contra el Gobierno de Gustavo Petro

En caso de materializarse, esto sería una coalición sin precedentes en la historia de Colombia y las consecuencias aún no están claras. Esto se debe a que no es fácil lograr una mayoría en contra del Gobierno nacional en el Congreso de la República, y todo depende de la decisión que tome el Partido Liberal, que cuenta con 46 miembros entre senadores y representantes a la Cámara.

A pesar de que el expresidente Cesar Gaviria se había reunido con el exvicepresidente Lleras para reunir a una mayoría en contra del Gobierno de Petro, muchos del partido Liberal no están de acuerdo en formar dicha coalición.

Te puede interesar: César Gaviria no tendría intención de hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro

Según indica el líder del Cambio Radical, el objetivo de consolidar esa coalición radica en que no han encontrado una vía para llegar a acuerdos con el Gobierno nacional de Gustavo Petro, principalmente por dos razones:

En primer lugar, la presencia del ministro Luis Fernando Velasco, quien ha desafiado la autoridad de Gaviria como director del Partido Liberal, se ha convertido en un obstáculo para establecer vínculos de conversación entre ambas partes. En segundo lugar, la rápida ponencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Marqués, quien es cercana al Gobierno, ha anulado todas las decisiones tomadas por el partido rojo en términos de otorgar avales.

El exvicepresidente se había encargado de radicar la propuesta. Foto: Colprensa.

Estos dos aspectos mencionados han dificultado los acercamientos entre las partes. Mientras esto sucede y el Partido Liberal decide unirse a la gran coalición en contra del Gobierno o acompañarlo en busca de acuerdos, el vicepresidente Lleras y otros miembros de esa coalición continúan buscando más simpatizantes de la coalición.

Te puede interesar: Así le respondió Alexander López a Vargas Lleras frente a la propuesta de hacer una coalición de oposición

Según informó Noticias Caracol, los interesados en formar la gran alianza lograron identificar a seis senadores que podrían unirse a su causa: tres provenientes de los partidos Mira y Colombia Justa Libres, y otros tres del Partido En Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo.

Por el momento no se han confirmado el nombre de esos seis senadores que apoyaran la coalición que está conformando Germán Vargas Lleras, pues destacan que hasta que no tengan garantías no podrán exponerse.

Estos senadores estarían dispuestos a participar en este nuevo acuerdo promovido por Vargas, aunque hay un obstáculo que es la presidencia del Senado, que es liderada por Alexander López Maya, perteneciente del partido Polo Democrático.

Es por esta razón que la oposición espera que la senadora Angélica Lozano quedé como presidenta del Senado, pues cabe recordar que a los verdes les toca el turno en la próxima legislatura y ella está compitiendo con Inti Asprilla, que es el más cercano del Partido Alianza Verde al Gobierno.

Se espera que César Gaviria manifieste su intención de hacerle oposición al Gobierno de Gustavo Petro

En una reunión con líderes y empresarios de la Costa Atlántica, el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, aseguró que estaría en conversaciones con el Partido Liberal para conformar una coalición en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro de cara al próximo periodo legislativo, que iniciará el 20 de julio.

Aunque esta nueva alianza se puede interpretar como una coalición para hacerle una dura oposición al gobierno de Petro, el diario El Tiempo pudo conocer que las intenciones del Partido Liberal serían otras. El expresidente Gaviria Trujillo habría admitido tener acercamientos con líderes de otros partidos, pero les habría manifestado que su colectividad “sí quiere aprobar reformas sociales en armonía con todos los sectores, incluyendo los económicos, para la estabilidad del país”.

Gaviria no tendría la intención de hacerle oposición a Petro para que no le vaya mal país. De hecho, según dijo el medio mencionado anteriormente, tendría la intención de concertar con el Gobierno, “pero no se ha podido” por falta de comunicación desde la Casa de Nariño.