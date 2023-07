Video: Brutal ataque contra un oso hormiguero en el Valle causa indignación

Con una pala, un cortero de caña le causó la muerte al animal que se encontraba en una de las áreas de cosecha de Ingenio Providencia. Captura de video @CaliesCaliCOL/Twitter

Hay consternación en el departamento del Valle del Cauca por el brutal ataque que le propició un hombre a un oso hormiguero, lo que le ocasionó la muerte al animal. En redes sociales circula un video que ha causado total indignación por parte de la comunidad y colectivos ambientalistas, quienes piden que el caso no quede en la impunidad y que el agresor responda ante la ley.

A través de un comunicado, Ingenio Providencia confirmó que el hecho ocurrió en la tarde del viernes 30 de junio cuando, con una pala, un cortero de caña le causó la muerte al animal que se encontraba en una de las áreas de cosecha de la organización.

En el material audiovisual se oyen a otras personas que serían compañeros del agresor diciéndole que no matará al animal: “no lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, gritaban los hombres que presenciaron el hecho.

Sin embargo, ninguno de los presentes en el lugar intervino para evitar el trágico desenlace. Asimismo, el trabajador ignoró las suplicas de sus compañeros y dijo: “no me importa, voy a matarlo”.

NOS ENVÍAN DENUNCIA 📢 Este video tiene que llegar a la sociedad protectora de animales y a las autoridades competentes. @CaliesCaliCOL/Twitter

Frente a los hechos ocurridos, el ingenio azucarero manifestó que, “la compañía está tomando todas las medidas correctivas necesarias con el trabajador”.

Desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) rechazaron el brutal ataque en contra del animal silvestre:

Los directivos de la autoridad ambiental indicaron que están trabajando para identificar plenamente al sujeto y lograr su judicialización por este crimen. @CvcAmbiental/Twitter

“He conocido un video muy triste, donde un presunto cortero (de caña) le causa la muerte a un indefenso oso hormiguero. Rechazo este hecho demencial, no hay ninguna justificación para que esta persona le cause la muerte a un animalito de nuestra fauna silvestre”, dijo Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.

De igual manera, los directivos de la autoridad ambiental indicaron que están trabajando para identificar plenamente al sujeto y lograr su judicialización por este crimen.

“Le pedimos al público que nos ayude a identificar a esta persona para hacer que caiga contra él todo el peso de la ley. Sus acciones son un delito tipificado en la normatividad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se le judicialice”, se lee en un comunicado de la Corporación.

Agregaron que este hecho será puesto en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades para que castiguen la conducta violenta del hombre. Finalmente, reiteraron que los animales de la vida silvestre tienen derecho a la vida y merecen nuestro respeto y protección.

El Movimiento Animalista del Valle fue otra de las organizaciones que manifestó su rechazo frente a este lamentable caso y aprovecharon para invitar al Ingenio Providencia y Asocañas a hacer una sensibilización de los trabajadores que tienen contacto directo con los animales para que reciban una capacitación con especial énfasis en la “conservación de la vida y el respeto y reconocimiento de los animales como seres sintientes”.

La senadora animalista Andrea Padilla también se pronunció al respecto: “Estos episodios son recurrentes y no admiten excusa. Urgen medidas, un programa”, escribió en Twitter, en un mensaje dirigido también a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La líder ambientalista, Andrea Padilla, pidió acciones urgentes al Gobierno nacional para frenar el maltrato animal. @andreanimalidad/Twitter

Por su parte, la comunidad en general también se hizo sentir frente a los acontecimientos que atentan contra la fauna silvestre. La periodista Stephanie Bates, directora de Primera Voz de RedMásTv, denunció: “Esta bestia asesino de manera cruel a un oso hormiguero, no colocó el video porque es demasiado violento. Necesitamos que se pueda identificar al personaje para que pague por lo realizado”, a través de su cuenta en Twitter.

La periodista denunció el ataque al oso hormiguero y pidió que el agresor responda ante el crímen que cometió. @StephBatesPress/Twitter

Según una publicación en el portal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el oso hormiguero habita principalmente en la zona andina de Ecuador, Colombia y Centroamérica, se alimenta de insectos como hormigas y termitas y pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Además, es inofensiva, bastante huidiza y no representa peligro alguno para las personas.