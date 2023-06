General Javier Ayala, nuevo rector de la Universidad Militar, denunció que lo están amenazando

General Javier Ayala denunció amenazas en su contra. Infobae.

La elección del general (r) Javier Ayala como rector de la Universidad Militar Nueva Granada se vio ensombrecida por una denuncia hecha en 2022 por el mayor Mario Peñuela, en la que aseguró que el general lo acosaba laboralmente y acosaba a su esposa con mensajes de contenido sexual.

No obstante, en la tarde del 28 de junio se conoció que la denuncia fue archivada por la Fiscalía General de la Nación, que desde hace un año se encontraba investigando los hechos, por “atipicidad de la conducta”. Así lo dio a conocer el mismo general, a través de un comunicado:

“La Fiscalía General de la Nación, con base en lo anterior y en las pruebas que entregué para demostrar mi inocencia, concluyó que la supuesta conducta por la que se me denunció jamás existió, razón por la cual, con decisión del 27 de junio de 2023 se ordenó el archivo de la actuación bajo el fundamento de que la conducta de acoso sexual no existió, es decir, lo que se denomina jurídicamente como ‘aticipicidad de la conducta’”, explicó Ayala.

Respecto a la denuncia del mayor Peñuela en su contra, se refirió el general en una entrevista con Infobae Colombia, en donde aseguró además por los señalamientos tuvo amenazas en contra suya y su familia, razón por la cual instauró una denuncia ante la Fiscalía.

Infobae: El mayor Mario Andrés Peñuela hizo unas acusaciones muy graves contra usted de acoso laboral y sexual a la esposa, ¿qué tiene usted por decir al respecto?

General Javier Ayala (GA): Ya lo he mencionado: yo respeto a la Fiscalía y a la Procuraduría para que en el ejercicio de su competencia funcional hagan las averiguaciones correspondientes. Yo instauré una denuncia por calumnia, por un comunicado que el citado oficial generó en el año 2022, tal vez en junio. Esa denuncia penal está en curso en la Fiscalía General de la Nación y con todo el equipo jurídico que me defiende, hemos entregado todo el material probatorio suficiente para que se avance en la verificación de hechos falsos y calumniosos en mi contra.

Al igual, para la misma época yo denuncié ante la Fiscalía General de la Nación una serie de amenazas y riesgos contra mi vida y de mi familia. Esa denuncia es contra persona indeterminada. Las medidas cautelares que estamos pidiendo ante la Fiscalía son para preservar la dignidad humana y la vida tanto de mi esposa como de mi hija, que han hecho parte de las de los hechos falsos que se han generado en los medios.

I: ¿Cómo recibió esas amenazas, por cuáles medios?

GA: Yo no soy dado a compartir con los medios de comunicación aquello que hace parte de la reserva sumarial. Tengo claro que entregué a la Fiscalía General de la Nación todos aquellos mecanismos que me generaron en su momento la necesidad de pedir medidas de protección.

También fui atendido por organizaciones internacionales de derechos humanos que alertaron sobre ello y el Estado reaccionó para brindarme un esquema de seguridad ante estas circunstancias que estaba padeciendo. Por eso reitero que no quiero profundizar en este tema, considero que son las autoridades judiciales las que se deben pronunciarse y nosotros, con nuestro cuerpo de abogados, nos encargaremos de entregar todos los mecanismos que les permitan a ellos tomar decisiones.

Denuncia del general Javier Ayala por supuestas amenazas en su contra.

Existen unos chats y unos audios en donde le envía mensajes abusivos a la esposa del mayor Peñuela y también en los que se muestra arrepentido por eso

Yo no vine a Infobae a controvertir aspectos que tienen que ver con procesos que se desarrollan en la Fiscalía. Lo que sí le puedo advertir, no en este escenario, sino como abogado y como doctor en Derecho, es que cualquier circunstancia que usted pueda en un momento determinado generar como prueba en términos de chats o de circunstancias de redes sociales ameritan una cadena de custodia y una verificación al interior de las investigaciones judiciales, que puedan determinar si esos hechos que supuestamente hacen parte de un mensaje de un chat son realmente ciertos.

Por eso les repito que yo no vengo aquí a defenderme de calumnias, en eso creo yo que he sido supremamente claro. En un Estado de Derecho uno se defiende es con los jueces, con los fiscales y nosotros con nuestro cuerpo jurídico hemos entregado todas las pruebas a las autoridades competentes. Nosotros no nos encargamos de generar procesos al aire público ni en los medios de comunicación.

Según el mayor Peñuela, usted asegura que tenía una relación consensuada con su esposa, ¿qué tan cierto es eso?

Pues hágale la pregunta nuevamente al mayor Peñuela, porque le repito: el mayor Peñuela está denunciado por calumnia, por generar hechos falsos en comunicados y a su vez en medios de comunicación. Entonces reitero que hay una denuncia por calumnia, que yo se la he entregado a usted para que verifique los hechos que son falsos. Le repito que si usted tiene algún tipo de duda, espere que las autoridades judiciales se pronuncien frente a ello.

General Ayala junto con el mayor Peñuela y su familia. Foto: suministrada.

El mayor Peñuela también aseguró que en un momento determinado usted impidió su ascenso y hasta hizo que lo sacaran de su casa fiscal.

Mi experiencia como general sí me permite hablar del escenario que se desarrolla en la institución militar, en el Ejército Nacional y en cada una de las fuerzas para temas como casas fiscales.

El Ministerio de Defensa tiene una organización de contratos, si usted como oficial, como suboficial o como soldado termina un contrato, hay una autoridad interna que se llama Instituto de Casas Fiscales que cuando usted termine ese contrato son ellos quienes le piden a usted la entrega de la vivienda porque siempre hay una lista de personas esperando acceder a esa vivienda; eso en términos a las casas fiscales

En términos a los ascensos, específicamente está también reglado en la norma en el Ejército Nacional. Por ejemplo, hay comités de ascensos, que analizan su carrera, su hoja de vida y verifican todos aquellos aspectos de su vida y yo nunca he hecho parte de estos comités en los últimos años. Esos comités obviamente están reglados y por ley le brindan al comandante del Ejército Nacional la oportunidad de que se tomen decisiones antes de que el gobierno expida los ascensos por decreto.

Igual existen las facultades legales a nivel de la Institución que dependen también de los comandantes y del Gobierno para los llamamientos a calificar servicios.

Si las acusaciones del mayor Peñuela no son ciertas, ¿por qué cree que lo acusa de todo lo que lo acusó, qué objetivo cree que tenga o a qué se debe todo eso?

No es mi deseo crear controversias respecto al caso, ni tampoco hacer algún tipo de declaración que pueda entorpecer el conducto regular de la investigación. Como abogado, conozco perfectamente el significado del concepto de la justicia y confío en que el ente encargado de adelantar el proceso otorgue la justicia debida.

Hoy, mi esfuerzo principal se encuentra abocado a la estructuración del futuro plan rectoral que después de posesionarme estaría bajo mi responsabilidad en la Universidad Militar y al desarrollo de las propuestas que incluí dentro de mi propuesta programática para hacer de esta institución educativa, un espacio de cambio para la comunidad universitaria y para el resto del país que tanto lo necesitan.

Estas acusaciones del mayor lo llevaron a darse de baja después de una carrera de 35 años, ¿Cree que podrían afectar su paso por la Universidad?

No hay que confundir las preguntas, es decir, si usted me pregunta sobre mi salida de la Institución, todo en el estado de derecho está reglado. En cualquier momento la figura de lo que llaman el llamamiento a calificar servicios es una potestad que tiene el Gobierno Nacional en cualquier momento, con cualquier miembro de los cuerpos de generales. Si usted en algún momento considera que el llamamiento a calificar servicios pudo haber sido ilegal, usted tiene en el mecanismo del Estado de Derecho la posibilidad de acudir a los tribunales administrativos y verificar ante un juez administrativo si ese llamamiento estuvo enmarcado en la ley o no. Eso en últimas no tiene nada que ver con la rectoría porque en la rectoría a mí no me han nombrado a la fecha, lo que existe es una elección.