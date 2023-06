Si Gustavo Bolívar se lanza a la Alcaldía y pierde, el progesismo perdería una curul en Bogotá, aseguró Carlos Carrillo: “Él no va a venir a sentarse en el Concejo”

Carlos Carrillo, el candidato del Polo, habló con Infobae Colombia sobre las perspectivas que hay para octubre. (Infobae)

A dos días de que se abra el periodo de inscripción de candidatos, y de programas de gobierno, el exsenador Gustavo Bolívar aún no ha tomado ninguna determinación con relación a su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, lo que ha generado malestar en otros candidatos de izquierda que sienten que se están dejando coger ventaja en la contienda electoral.

Tal fue el caso del concejal y precandidato a la Alcaldía avalado por el partido que hace parte del Pacto Histórico (que no es un partido), Carlos Carrillo, quien en diálogo con Infobae Colombia invitó a que se tomen decisiones, y no sólo por la representación de izquierda que termine habiendo en octubre, sino por la calidad del programa que presente el Pacto para la ciudad de Bogotá.

“El pacto es un proyecto colectivo que, de lo contrario, no lo será más. ¿Qué espero yo de Gustavo Bolívar? Que esto no sea solo un carnaval de las vanidades y de los egos, sino que se siente a construir con los demás un proyecto colectivo y eso implica, para empezar, que sepamos cuáles son las apuestas programáticas que el compañero Bolívar le está haciendo a la ciudad”, comenzó por explicar a Infobae Colombia Carlos Carrillo.

En ese orden de ideas, una de los grandes preocupaciones de Carlos Carrillo, quien lleva varios años conociendo a fondo la ciudad, sus dinámicas y sus diversos fenómenos por localidades, es qué programa de Gobierno presentaría el exsenador Bolivar, pues en este punto tiene un mes para diseñar un plan de gobierno para Bogotá, que no es otra cosa que la base de un eventual Plan Distrital de Desarrollo.

“Esto no se trata del Viaje al mundo en 80 días, de venir a decir que como vio algo increíble en Singapur entonces eso se puede trasplantar a Bogotá. Así no funciona. El programa de Gobierno que se inscribe en la Registraduría es vinculante y, aunque debería ser leído por todos los votantes, es lo que obligatoriamente se convierte en un Plan Distrital de Desarrollo, es su génesis. El programa de Gobierno es vinculante, no es un saludo a la bandera y es la herramienta para que al próximo alcalde lo revoquen. De ser elegido tiene que cumplir con lo que radique en la Registraduría. Para que el Pacto tenga un candidato unificado tiene que tener también un programa serio, no cualquier chambonada”, comenzó por explicar a Infobae Colombia el concejal del Polo, Carlos Carrillo.

Añadió a este respecto que el lanzará su programa, que lleva pensando años y aterrizando todo un semestre, el próximo 7 de julio. “Ese es el fondo de la candidatura: el programa y Gustavo Bolívar va a tener un mes para hacerlo porque las inscripciones se cierran el 29 de julio y ese día ese documento debe radicarse y ya no se puede modificar”,puntualizó Carrillo.

Gustavo Bolívar no se va a sentar en la curul de la oposición

Y la otra gran preocupación de cara a la ciudadanía (ya no tanto con relación al interior del Pacto) está relacionada con el rol de oposición que debería cumplir una persona como el exsenador en la ciudad de Bogotá.

Como ustedes saben, por Estatuto de la oposición, el segundo en la contienda (tanto para presidenciales como alcaldías) tiene derecho a ocupar una curul ya sea en el Congreso de la República o en el Concejo de Bogotá, y de ahí que Rodolfo Hernández y Carlos Fernando Galán tuvieran su curul para ser una voz opositora fuerte. Así ambos la abandonaran, esa es la intención.

“A mi me preocupa muchísimo que perdamos la curul de la oposición en caso de que no ganemos. Si yo pierdo vengo y me siento aquí, en el Concejo de Bogotá, a ocupar la curul que como oposición me corresponde y ser el líder de esa oposición. Asumir la vocería de los que perdieron. Gustavo Bolívar no va a venir a sentarse aquí a echarse encima a cuestas ese rol. No lo va a hacer. En el juego de la democracia uno tiene que estar dispuesto a ganar y a perder y a asumir los retos. Una imposición burda no me la voy a aguantar”, añadió a este medio de comunicación Carrillo.

Un candidato pacto

Por último, explicando que el Pacto tiene que tener un candidato consensuado, programático, que jale para el mismo lado, (esto se podría haber hecho con una consulta que no se hizo), se deberá lograr un consenso democrático que no permita una imposición, hecho que no pinta nada fácil.

“A mi me parece muy grosero, de parte de Gustavo Bolívar, que se refiera en términos desobligantes a los otros candidatos de izquierda como ocurrió en la entrevista de Yamid Amat, en donde dijo, y esto es una cita textual: “es que no es lo mismo que pierda en Bogotá Pepito Pérez a que pierda un alfil del presidente, Gustavo Petro”. Ese tipo de declaraciones no apuntan hacia la construcción de un proyecto colectivo”, concluyó.