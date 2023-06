Camilo hizo colaboración con grupo de K-pop y artistas globales para una campaña publicitaria

Camilo colaboró con varios cantantes internacionales entre los que se encuentra NewJeans. Crédito: newjeans_official - camilo / Instagram

El cantante colombiano Camilo Echeverry ha sido reconocido por sus canciones, lo que confirmó con la gira De Adentro Pa’ A fuera Tour, donde tuvo la oportunidad de llenar estadios en varias ciudades de Estados Unidos y América Latina y Europa, lo que lo convirtió en uno de los artistas más reconocidos del 2022.

Ahora, Camilo se estrenó con la colaboración con el grupo de K-pop NewJeans conformado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein que hicieron su debut en el mundo de la música en julio de 2022 y que han ido escalando en fama gracias a sus canciones.

Aunque el tema musical se trata de una colaboración de una marca gaseosa, Camilo tuvo la oportunidad de colaborar con varios artistas entre los que se encuentran Jon Batiste, J.I.D, NewJeans y Cat Burns, y donde al artista colombiano se le escuchó cantando varias partes de la canción en inglés.

Con su característico estilo, el cantante le dio un toque romántico a la canción titulada Be Who You Are, en donde fue el único artista latino en participar, lo que deja ver que el presente de Camilo está siendo muy positivo, pues la colaboración le puede abrir las puertas al mercado coreano.

Pero, no es la primera vez que Camilo se acerca a grupos de K-pop para buscar una colaboración con ellos, pues a mediados de 2022, el cantante colombiano compartió una publicación del grupo coreano BTS en donde aseguró que le gustaría tener oportunidad de compartir una canción con la banda coreana.

En ese momento, el intérprete de canciones como Ropa cara o Manos de tijera compartió un estado en su cuenta de Instagram en donde se podía ver a los integrantes de BTS, que fueron invitados al programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, mientras se escuchaba de fondo su canción Pegao, acompañado de la frase “algún día” y emojis de corazón.

En el estado que compartió el cantante colombiano, también se puede ver que etiquetó a la cuenta oficial de BTS, por lo que se confirmó que Camilo buscaría colaborar de manera directa con la banda que ha mostrado su interés por incursionar al mercado latino con canciones cantadas en español.

El avión personalizado de Camilo

La carrera musical de Camilo se ha visto favorecida por el amor que le demuestran sus seguidores que llenaron los conciertos del De Adentro Pa’ Afuera Tour, la gira que llevó al cantante colombiano a visitar varios países de América Latina y Europa.

Como es costumbre en este tipo de giras, Camilo también contó con un avión propio para transportarse y no tener problemas para cumplir con sus compromisos musicales, pero lo que llamó la atención fue la personalización del avión que, inclusive, fue catalogada por algunos como extravagante.

Una de las características más notables del cantante colombiano es su bigote, por lo que no fue nada raro que también hiciera parte de los adornos del avión, y así lo dejó ver a través de una publicación en su cuenta de Instagram en donde compartió imágenes del avión.

En el video, que fue acompañado con el texto “Dios es grande”, se puede ver que el bigote de Camilo aparece en la parte delantera del avión; como también, su nombre y el de la gira que realizó en 2022 sobre un fondo de color rojo. La seguidilla de conciertos llevó a Camilo a visitar varias ciudades de países como México, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, entre otros, hasta llegar a Colombia donde cerró con dos conciertos en Medellín y Bogotá.

Sobre su gira, Camilo comentó que: “Dios convirtió los caminos rectos en laberintos inciertos y maravillosos. Historias que no habrían podido ser imaginadas ni por el mismo García Márquez. La mejor parte de todo esto fueron ustedes, sus voces, las voces de La Tribu”.