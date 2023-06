Independiente Santa Fe tiene nuevo entrenador, Hubert Bodhert ya está el Campín

El cartagenero llega procedente de Alianza Petrolera. @CardenalPacto/Twitter

Previo a la final del fútbol femenino entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Nemesio Camacho El Campín, una fotografía se hizo viral en las redes sociales que tiene como protagonista al entrenador cartagenero Hubert Bodhert, que fue captado en las inmediaciones del Coloso de la 57 en compañía de Eduardo Méndez, presidente del club.

Te puede interesar: Cesar Farías fue ofrecido a un equipo de la Liga BetPlay, luego de ser sancionado en Ecuador por agresión

Lo que era un secreto a voces fue confirmado a través de una imagen por Independiente Santa Fe que hizo el anuncio oficial de Hubert Bodhert, que será el sucesor del Harold Rivera, quien tuvo una destacada actuación con Alianza Petrolera en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor al que estuvo cerca de clasificar a la final.

Hubert Bodhert nuevo entrenador de Santa Fe. Imagen: @SantaFe/Twitter

Con la indumentaria del cuadro Cardenal y saludando a los asistentes que se encontraba en su paso, Bodhert hizo su primera aparición como timonel del León que quedó en deuda en el primer semestre por lo que el cartagenero está en la obligación de ser protagonista.

Te puede interesar: Linda Caicedo se unió a la concentración de la selección Colombia Femenina para el partido contra Panamá

Durante su presentación el ex Once Caldas dejó ver su deseo por dar lo mejor en Independiente Santa Fe: “Contento de estar acá, hoy me toca verlos de rojo y con la fe intacta, con las ganas de hacer las cosas bien y sabemos que el trabajo nos dará los resultados. Yo soy producto de oportunidades y siempre he dado oportunidades. Me fijo mucho en las divisiones”.

Su cuerpo técnico estará conformado por Iván La Champeta Velázquez, que en su etapa como jugador vistió lo colores de Independiente Santa Fe, y lo completan, Luis Montaño Luis Rafael Rivera.

Te puede interesar: Atlético Nacional vs. Millonarios: ‘JJ’ Tréllez calienta la final con recuerdo de la Copa Libertadores en el 89

Eduardo Méndez también dio declaraciones: “Estamos tranquilos porque iniciamos un proceso en el cual le entregamos nuestra confianza al profesor Bodhert. Creemos en él, confiamos en él y en los dos días de charla nos ha mostrado su capacidad y estamos hablando de lo que se requiere. No traemos jugadores por traer sino los que el técnico pida”.

Y agregó: “Vamos a iniciar un proceso. Depositamos nuestra confianza en el profesor Bodhert… Gerardo Bedoya dirigirá el miércoles y ya está contacto con el profesor Hubert”.

Reacciones de la hinchada de Santa Fe tras la llegada de Bodhert

“Buena elección. Un DT con el que uno puede aspirar a pelear título. Pero el Profe no hace milagros, traigan verdaderos REFUERZOS. La 10ma. toma mayor obligación con lo de ayer. ¡Ojalá lo sepan entender!!”

“El fútbol de hoy es de procesos. Esto es lo que ofrece Bodhert. No es lo que queríamos, pero tampoco es cualquier pintado en la pared hoy en día. Apoyemos al equipo... Este no es el momento de dividirnos. Hay que salir campeón!”

“Ojalá le vaya bien, pero esperábamos a un técnico de primer nivel. Lamentable cada decisión de Méndez, es un cáncer para el equipo”.

“Aún no ha ganado nada, campañas respetables en equipos chicos, ojalá le vaya bien, pero no es la supercontratación”.

“Bienvenido Profesor Hubert Bodhert, deseándole lo mejor al frente de la dirección técnica del primer campeón del fútbol colombiano Independiente Santafe, esperamos nos dé muchos títulos”.

“Bueno, esperemos que el profe logre entregar la idea de fútbol a los jugadores, y que ellos entiendan y materialicen. Tiene con que quedar campeón”.

“Muchachos tenemos que respaldarlo, el es una maravillosa y gran persona. Entre todos desde la gente, tenemos que respaldar al equipo y con unión llegar a la 10″.

Recorrido de Hubert Bodhert

Como jugador se desempeñó en la posición de defensor central con el Real Cartagena con el que debutó en 1992 y permaneció hasta 1995. Posteriormente, jugó con El Cóndor en la segunda división del fútbol colombiano en el que se retiró en 1997.

Entre 2003 y 2004 fue asistente técnico en Expreso Rojo de Víctor González Scott al que reveló en el cargo ese mismo año y permaneció hasta 2006 cuando tomó las riendas del Real Cartagena, al que ascendió a la primera división en 2008. Hubert Bodhert también pasó por la dirección técnica de Llaneros, Jaguares de Córdoba, Once Caldas, Águilas Doradas y Alianza Petrolera.