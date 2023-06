Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO: Final de ida de la Liga BetPlay Dimayor I-2023

Alberto Gamero ya sabe lo que es ganarle una final a Atlético Nacional

“No solamente en 2018 cuando salí campeón aquí, yo siempre he tenido algo con mis equipos y es que salgo proponer, no me salgo a esconder. Esta ha sido la mecánica de mis equipos. Este Millonarios es el equipo con más puntos de visitante. Mañana vamos a enfrentar a un equipo con buenos jugadores, es un equipo grande”.