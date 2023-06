La Segura dio su opinión sobre Yailin La Más Viral tras conocerla en los Premios Heat 2023

La Segura y Yailin La Más Viral. Foto: Instagram @la_segura y @yailinlamasviralreal

El 8 de junio se desarrolló en República Dominicana una nueva versión de los Premios Heat y La Segura estuvo como una de las presentadoras de la alfombra roja. Al estar presente en los famosos premios, fueron muchos los artistas que la creadora de contenido conoció y con los que tuvo el placer de conversar. En este sentido, la influenciadora caleña conoció a Yailin La Más Viral, quien ha sonado con mucho en los medios de comunicación por su entonces relación sentimental con Anuel AA.

Te puede interesar: Video: así fue la agresión de ‘Yailin, la más viral’ a reconocida presentadora

Cuando recientemente La Segura abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de sus tantos seguidores la interrogó: “¿Qué opinas de Yailin?”, y ella no tuvo ningún reparo en dar su impresión de la cantante de 20 años de edad, nacida precisamente en República Dominicana.

Fue así como la creadora de contenido empezó por responder: “No tuve la oportunidad de tener una conversación con ella como tal... pero sí la mismísima dueña de los premios me la presentó. Uno se encontraba ahí con todo el mundo más que todo en las cenas y todo eso”.

Te puede interesar: Anuel celebró el cumpleaños de su hija colombiana: “Feliz cumpleaños a mi pinchechita”

Posteriormente, La Segura ofreció su opinión sobre la intérprete de ‘Narcisista’, tema que recientemente salió al mercado el pasado 10 de junio. “La conocí de frente: como estás, mucho gusto; pero primero, me parece que es mucho más bonita en persona. Segundo, me pareció súper normal, o sea, como bien, no como la gente de pronto la pinta, y tercero, en su carrera musical siento que en este momento está en otra etapa de su vida, siento que está por la línea que es, me da como buenas vibes (vibras)”.

A continuación, lo compartido por la influenciadora en sus redes sociales:

La Segura dio su opinión sobre Yailin La Más Viral tras conocerla en los Premios Heat 2023

En los Premios Heat 2023, los primeros a los que asiste, Yailin La Más Viral desarrolló una presentación musical al lado de Shadow Blow, ambos interpretaron la bachata Solo tú y yo.

Te puede interesar: La Segura respondió las críticas por su vestido en los Premios Heat: “Estoy completamente de acuerdo con ustedes”

En otras noticias sobre La Segura, como se mencionó la creadora de contenido fungió como una de las presentadoras de la alfombra roja: “Mi cara lo dice todo… presentadora oficial de alfombra roja en los Premios Heat. Fue un día demasiado especial para mí”, escribió en la leyenda de una galería de imágenes en la que se le ve posar en la alfombra mientras lucía un vestido rojo que, al parecer, recibió muchas críticas.

De hecho, en la misma dinámica de preguntas y respuestas, uno de los tantos usuarios que la sigue en Instagram le envió el siguiente comentario: “El vestido tuyo no era acorde a la ocasión”. Al respecto, La Segura comenzó por decir que estaba de acuerdo con los comentarios de que el vestido no era el adecuado, aunque le parezca hermoso.

“Se dijo mucho sobre mi vestido en los Premios Heat que no era para la ocasión, unos dicen que era muy hermoso pero que no era para esa ocasión de alfombra o presentadora, otros dicen que no les gustó, ok, entre gustos no hay disgustos. El vestido para mí es hermoso, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes que no era para la ocasión porque el vestido no era mi vestido. Ustedes no se dieron ni cuenta de lo que yo pasé esos días, ese no era mi vestido de la alfombra amigos”.

La caleña tenía otro vestido en mente para presentarse en los premios, sin embargo, el tiempo no le dio para que los diseñadores se lo pudieran hacer. Posteriormente, se unió con otra diseñadora para hacer un segundo vestido que no le sirvió al momento de probárselo, pero para entonces estaba a un día de la ceremonia.