Petro pidió bajar el consumo de gasolina y los gremios reaccionaron: “Es como pedir que se dejen de consumir productos básicos para bajar la inflación”

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla frente a manifestantes que apoyan sus reformas sociales, en Bogotá, Colombia, 7 de junio, 2023. REUTERS/Luisa González

A raíz del mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que el presidente, Gustavo Petro, hace un llamado a todos los colombianos para que se baje el consumo de gasolina con el fin de reducir las importaciones de combustible, se ha generado una nueva polémica. Debido a esto un grupo de expertos dio sus puntos de vista sobre este anuncio, indicando que esto podría afectar la economía, en contravía a lo que indica el presidente Petro.

Gustavo Petro propone reducir el consumo de gasolina

Para el profesor investigador de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, el Gobierno debe garantizar las condiciones para que el mercado aumente la oferta y la demanda de acuerdo a las necesidades del consumo interno y la exportación.

“Pedir que se baje el consumo de gasolina para disminuir importaciones de combustibles es como pedir que para bajar la inflación se disminuya el consumo de productos básicos de la canasta familiar”, manifestó Salazar en entrevista al diario El Heraldo.

Además, agregó que es una solicitud fuera de contexto viniendo del Gobierno, ya que con esto se demuestra que no hay claridad ni conocimiento de las dinámicas del mercado actual, tanto para importaciones como para exportaciones.

“La economía de un país en términos de su producción de bienes necesita transportarse para llegar al cliente o consumidor final. En esta cadena de suministro el sector transporte juega un papel fundamental y este se mueve por medio de los combustibles fósiles aún, como la gasolina y el diésel”, agregó el analista.

Por su parte, el docente de Economía Aplicada de la Universidad Eafit, indicó que la economía del país debe ser dinámica y debe buscar su fortalecimiento en otros sectores que generen empleo. “Pero también debe fortalecerse la propiedad intangible, la transferencia de tecnología y pasar de una sociedad de información a una economía del conocimiento”, argumentó en entrevista para el diario El Heraldo.

Para el presidente del Centro de Estudios Económicos de la Anif, Mauricio Santa María, la relación que propone el presidente no es clara, ya que para él es algo contradictorio reducir el consumo de combustibles y el crecimiento de la economía. “El consumo de gasolina depende de cómo vaya la economía y de la velocidad de la transición, no al revés. La verdad no entiendo”, aseguró el directivo en entrevista al diario Protafolio.

El analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, Juan Camilo Pardo, afirma que no hay consumo entre la disminución del consumo de gasolina y el efecto que éste tendría sobre la economía.

“Cuando los consumidores tienen capacidad de gastar más en combustibles, es probable que tengan capacidad de gastar más en otros sectores”, indicó Pardo. Y agregó: “se ha encontrado que puede haber un ahorro en costos, pues la gasolina es un recurso finito, y su precio fluctúa de acuerdo a diversos factores. Al reducir su consumo se puede disminuir el dinero gastado en combustible, y así las personas pueden destinar esos recursos extra a otras labores, lo que puede impulsar la economía a nivel individual o social”, explicó en entrevista al diario Portafolio.

Otro sector que se pronunció por el tuit del presidente Petro, es el de los transportadores, ya que consideran que este gremio se mueve entorno a los combustibles. ”Para mejorar la economía no se necesita consumir menos combustible, urge revisión a la fórmula del precio de los combustibles en Colombia y promover un debate amplio e inclusivo que tome en cuenta los intereses de todos los sectores involucrados”, indicó Nidia Hernández, presidente de Colfecar, en entrevista al diario Portafolio.

Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, afirmó que dijo durante entrevista con el diario Portafolio, que “no tiene sentido de hablar de consumir menos energéticos cuando la industria, la producción, el transporte y todo lo que tiene que ver con la logística implica consumo de combustibles”.

La mayoría de los expertos coinciden en que la economía no debe depender de la reducción en el uso de combustibles, ya que quienes están reduciendo el consumo son los hogares con menos recursos, por los altos precios de la gasolina.

Es importante resaltar que el precio de la gasolina ha aumentado en total $2.650 desde octubre del año 2022, cuando empezaron los incrementos de los combustibles.