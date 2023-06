Carlos Amaya: más de 30 ediles y concejales de Bogotá respaldan su posible candidatura a la alcaldía

Los ediles y concejales pidieron al exgobernador de Boyacá que considere postularse al cargo de alcalde de Bogotá. Cortesía: Twitter @CarlosAmayaR.

Carlos Amaya, copresidente del partido Alianza Verde y exgobernador de Boyacá, dio a conocer en su cuenta de Twitter que recibió una carta en la que más de 30 ediles y concejales de Bogotá del partido firmaron para respaldar una posible candidatura de su parte a la alcaldía de la ciudad.

Te puede interesar: Presencia de Carlos Amaya en actos inaugurales en Boyacá generó controversia: esto fue lo que pasó

“Infinitas gracias por su apoyo y confianza. Este es un equipo fuerte que se ha consolidado a punta de cariño, alegría y todas las ganas de sacar adelante esta, la ciudad de todas y todos los colombianos. Cuenten conmigo siempre. Nos guía una única convicción: estaremos donde seamos más útiles en estos momentos que atraviesa. Dios nos guía”, mencionó Amaya en la red social.

A pesar del respaldo que parece tener por parte de los políticos del Verde, el exgobernador no ha tomado una decisión definitiva con respecto a su candidatura. De hecho, en marzo tuvo que desmentir las afirmaciones que surgieron sobre su lanzamiento a la Alcaldía de Bogotá. La información fue presentada por un noticiero nacional luego de que Amaya sostuviera una reunión con ediles y concejales del partido político. Entonces, el medio informó que Amaya sería el candidato oficial del Partido Verde.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar dijo que cuatro años no son suficientes para ‘transformar’ a Bogotá

“Apreciada Camila Zuluaga, yo no he tomado ninguna decisión al respecto. En estos momentos estamos dialogando, escuchando y valorando. Pronto daremos a conocer el paso a seguir”, aseguró el político en su cuenta de Twitter.

En entrevista con la periodista María Jimena Duzán, el copresidente de Alianza Verde dijo que sí tenía interés en postularse para la alcaldía, pero que el tema estaba siendo discutido con los miembros del partido. “Muy felices y honrados con la invitación que nos están haciendo tantos líderes que desean que podamos participar en la elección de alcalde de Bogotá; pero también tenemos un corazón afianzado en los campos boyacenses; de manera que estamos tomando esa decisión”, recalcó Amaya en diálogo con Duzán.

Los ediles y concejales esperan superar el 15% de intención de voto exigido por el Partido Verde, si Carlos Amaya se lanza a la Alcaldía de Bogotá. Cortesía: Twitter @CarlosAmayaR.

Ahora, con la carta que recibió por parte de los ediles y concejales, se está en espera de una decisión al respecto. Pues, los firmantes consideran que Carlos Amaya es el candidato idóneo para lanzarse a la alcaldía en representación del partido.

Te puede interesar: El desafío de fortalecer las Legislaturas Locales

“Hoy queremos hacerle un llamado especial y urgente para que considere postular su nombre para aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Carlos, usted representa los calores del partido Alianza Verde, alguien hecho a pulso y que es abanderado [de] las causas de miles de ciudadanos, es el llamado a demostrar que ¡No hay lucha imposible!”, argumentaron los políticos del Verde en la misiva, compartida por W Radio.

De postularse para el cargo y de ser elegido como alcalde de Bogotá por voto popular, podría continuar con los proyectos ya adelantados por la administración actual, que está en manos de la alcaldesa Claudia López, quien también hace parte de la Alianza Verde.

“Debemos construir sobre lo construido, la ciudad necesita avanzar y consolidarse como un referente a nivel latinoamericano y mundial, una ciudad vanguardista y pionera en muchos de los procesos que sabemos que usted podría llevar”, añadieron los ediles y concejales en la misiva. Los firmantes esperan poder superar el 15% de la intención de voto que exige el partido para que Amaya alcance una candidatura propia.

“Sabemos que conoce la ciudad y la ha recorrido de la mano de lideresas y líderes comunales, edilesas, ediles, concejalas y concejales desde hace muchos años. Cuente con nosotros para tocar las fibras y sentires de miles de ciudadanos”, se lee en la carta enviada al exgobernador.

Sin embargo, no solo Carlos Amaya está sonando como posible aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Los concejales Diego Cancino y Lucía Bastidas también están en el radar para reemplazar a López en su cargo como mandataria de la capital.

Katherine Miranda también parecía ser una de las posibles candidatas, pero en diciembre de 2022 desmintió los rumores y aclaró que no se lanzará a la alcaldía.

“Las pasadas elecciones tuve el honor y responsabilidad de ser la mejor votación en la Cámara de Representantes, ustedes me eligieron para representarlos 4 años y eso haré. Gracias por su cariño, pero he decidido NO aspirar a la Alcaldía de Bogotá por respeto a mis electores”, explicó la senadora en su cuenta de Twitter.