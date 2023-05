‘Tino’ Asprilla convocó a “la cabalgata más grande del mundo” y le llovieron críticas: “Está timando”

Una diputada del Valle del Cauca fue una de las voces que se alzó contra esta iniciativa | Foto original: Colprensa

Una nueva polémica en redes sociales fue protagonizada por Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien convocó a través de estas plataformas a participar de “la cabalgata más grande del mundo” para, según él, para romper un récord Guinness.

Por medio de un video para el cual posó con una máscara de caballo, el exfutbolista hizo expreso su deseo de que este tipo de eventos regresen a la Feria de Tuluá.

“Ahora se me metió en la cabeza que Tuluá tenga el Guinness Record de la cabalgata más grande del mundo. Convoco a todos los caballistas colombianos para que hagamos historia este 15 de junio”, fue la invitación.

Las reacciones a la publicación del ‘Tino’ Asprilla no se hicieron esperar y los primeros en pronunciarse fueron líderes animalistas, quienes calificaron como “desacertada” la intención del goleador de la Selección Colombia.

“Es un desacierto las pretensiones un evento masivo con el uso de equinos, cuando hemos demostrado con las veedurías ciudadanas y el movimiento animalista del Valle que este tipo de eventos pone en riesgo la vida de los animales, jinetes y espectadores. Tal y como ocurrió en la feria del 2022, cuando se presentó el caso de un equino infartado”, detalló Katherin Morales, diputada del Valle del Cauca, en charla con Caracol Radio.

De igual manera, Morales cuestionó que se quiera promocionar la cabalgata bajo la excusa de hacer un récord mundial, pues aseguró que será muy fácil si se tiene en cuenta que no es una actividad que se realice en muchos otros países.

“El ‘Tino’ está timando a la ciudadanía al promocionar la cabalgata que quiere organizar como un récord Guinness. Esto se logra fácilmente porque en casi ningún lugar del mundo este tipo de espectáculos se hacen y son pocas las ciudades de Colombia donde se hace una cabalgata de forma masiva. Lograrlo será fácil, pero a costa de los caballos, generándoles más sufrimiento”, concluyó Hurtado.

El desplante de una exreina de belleza al ‘Tino’ Asprilla

Aparte de figurar por sus polémicas opiniones, el tulueño fue tema de conversación en el mes de mayo por una vieja anécdota que recordaron en redes sociales sobre él y que incluye a Paola Turbay, actriz y exseñorita Colombia.

Resulta que el goleador de la Selección Colombia pretendió a la exreina de belleza durante un largo periodo de tiempo, aun cuando ella le advirtió que tenía novio y gozaba de una relación estable.

“Él me decía que quería ser mi novio y yo le recordaba que él estaba casado, tenía hijos y que yo también tenía pareja (...) Él decía que no estaba casado y que todo era un show. Incluso, en una ocasión me dijo: ‘Yo tengo a mi esposa allá con los guardaespaldas y con las niñeras”, confesó Paola Turbay en una entrevista con Juanpis González (personaje del comediante Alejandro Riaño).

La actriz de 52 años contó que el ‘Tino’ Asprilla no paró de insistir hasta que le hizo un fuerte desplante, pues le envió un obsequio a la portería de su conjunto residencial y ella se negó a recogerlo.

“Yo creo que se enteró que no lo recibí porque no me volvió a llamar”, Paola Turbay.

Y es que Asprilla le regaló a la actriz un computador portátil que, para la época, tenía un costo bastante elevado porque eran poco comunes y dicha referencia ni siquiera había llegado a Colombia.

“Él llegó a Bogotá, me llamó del Tequendama (hotel) y me dijo: ‘Le tengo su laptop’. Yo le respondí que no iba a recibir esos regalos porque era algo muy comprometedor. ‘Pues ahí se lo voy a dejar en la recepción, usted decide si lo recoge o no’, me contestó y nunca lo recogí. Ahí debe estar todavía”, concluyó en su relato.